A partir del 1 de julio de 2026, Texas cambiará el esquema de permisos para todos los dueños de food trucks, con reglas que impactarán de manera particular a muchos inmigrantes, pues a los propietarios extranjeros de estos negocios se les exigirá demostrar que cuentan con un estatus migratorio legal en Estados Unidos. Este cambio ha generado dudas entre pequeños emprendedores, familias que dependen de estos ingresos y personas que están considerando abrir un negocio móvil de comida en el estado. Además de este requisito, ¿qué más cambia, cuánto costará el nuevo permiso y cuáles serán los plazos para solicitarlo? Las respuestas a estas preguntas se desarrollan en los siguientes párrafos.

La nueva licencia para food trucks en Texas unifica trámites, fija plazos de inspección y renovación, y añade un requisito clave: acreditar un estatus migratorio legal para seguir operando sin problemas (Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)

TEXAS LANZARÁ UN PERMISO ESTATAL PARA LOS FOOD TRUCKS EL 1 DE JULIO

Desde el 1 de julio de 2026 Texas cambia a un solo permiso estatal para food trucks, con una sola licencia anual válida en todo el estado y sin necesidad de permisos de salud separados en cada ciudad, aunque seguirán aplicando reglas locales de zonificación y bomberos.

¿Qué cambia exactamente?

Habrá un permiso estatal único para cada camión (mobile food unit) emitido por el Texas Department of State Health Services (DSHS), válido para operar en cualquier ciudad de dicho estado.

Se eliminarán las licencias/permiso sanitario de cada municipio para los camiones que tengan este permiso estatal; por lo tanto, los municipios ya no cobran sus propias tarifas de licencia de salud para el food truck.

Siguen vigentes otras exigencias locales: reglas de incendios, uso de suelo, estacionamiento, horarios, etc., que las ciudades pueden seguir regulando.

El estado creará una base de datos pública con los food trucks autorizados, sus inspecciones, quejas y sanciones.

Si el camión no cumple, el estado puede imponer multas administrativas, suspender o revocar la licencia.

Texas aprieta las tuercas a los food trucks: las nuevas reglas que golpean a los inmigrantes desde el 1 de julio (Foto referencial: Freepik)

¿Cuánto cuesta el nuevo permiso estatal para food trucks en Texas?

El Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS, por sus siglas en inglés) aplicará tarifas por tramos según las ventas anuales de cada food truck. Hay tres niveles (tiers) definidos por el volumen de ventas de alimentos, por lo que el costo aproximado oscilará entre 258 y 773 dólares al año por camión, con una revisión anual para ajustar la tarifa según el nivel de ventas de cada negocio, precisa Newsweek.

Por su parte, Texas Tribune señala que las tarifas dependen del nivel de ventas y tipo de licencia. Los montos son:

Solicitud inicial + inspección previa: entre unos US$300 y US$1,350.

entre unos US$300 y US$1,350. Renovación anual: entre US$300 y US$850, según el nivel.

entre US$300 y US$850, según el nivel. Algunas unidades pagarán hasta US$500 por inspección adicional.

Vale aclarar que los montos exactos de las tarifas y el portal de solicitud podrían ajustarse cuando el DSHS publique la regla final y los formularios oficiales.

¿Cuáles son los plazos y cómo solicitarlo?

Teniendo en cuenta que la exigencia del permiso estatal comienza el 1 de julio de 2026, a partir de esa fecha el modelo de múltiples permisos locales empieza a ser sustituido por este esquema único. Por tanto:

La ley ordena que el estado haga la inspección del food truck dentro de los 14 días posteriores a que presentes una solicitud completa. Debes aprobar esa inspección para operar bajo el nuevo permiso.

La licencia se renueva una vez al año. Si presentas la renovación a tiempo, puedes seguir operando mientras el estado procesa tu renovación.

El DSHS está terminando de detallar el procedimiento práctico (formularios en línea, documentación exacta). Según el calendario oficial, las reglas deben quedar listas alrededor de mayo de 2026, de modo que puedas solicitar antes del 1 de julio para no quedarte sin permiso al cambiar el sistema.

Texas aprieta las tuercas a los food trucks: las nuevas reglas que golpean a los inmigrantes desde el 1 de julio (Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)

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