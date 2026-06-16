Aunque son considerados estados santuario, Nueva York, California y Nueva Jersey pronto recibirán un gran despliegue de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), advirtió el zar de la frontera, Tom Homan. Según explicó, esta medida responde a las leyes locales que brindan protección a los inmigrantes frente a las acciones de la agencia federal. Pese a las amenazas del funcionario, la gobernadora Kathy Hochul ya adelantó que se opondrá a estos operativos. ¿Cómo actuará ICE y qué límites ha marcado Hochul? Te lo explicamos en los siguientes párrafos.

¿CÓMO SERÁN LOS OPERATIVOS DE ICE EN NY, NJ Y CALIFORNIA?

Durante una entrevista con Fox News, Homan lanzó una advertencia directa a las autoridades de Nueva York por haber aprobado leyes locales de protección para los inmigrantes: “Habrá más agentes del ICE como nunca antes se ha visto en la ciudad. Y esto es inminente. Acabo de revisar un plan operativo. No les voy a decir la fecha exacta, pero sucederá”, dijo el 8 de junio de 2026.

Sus amenazas también alcanzaron a California, Nueva Jersey y Virginia, donde existen normas que limitan la colaboración de la policía con el gobierno federal. Según adelantó, la respuesta de la administración será desplegar más agentes federales dedicados al control migratorio civil en estos territorios.

Aunque el funcionario no detalló cómo se desarrollarán los operativos en cada estado, recalcó que, ante la falta de cooperación de las autoridades locales, dependerán exclusivamente de recursos federales para realizar detenciones. “Estoy cumpliendo mi promesa. Vamos a enviar más agentes del ICE a Nueva York porque eliminaron las eficiencias de arrestos seguros en las cárceles del condado”, declaró.

¿QUÉ LÍMITES LEGALES FIJÓ KATHY HOCHUL?

Hochul firmó un paquete de leyes en Nueva York que refuerza la protección de inmigrantes y restringe la cooperación del estado y los municipios con ICE: se prohíben los acuerdos 287(g), que permitían a policías locales actuar como agentes migratorios, y se fijan condiciones estrictas para operativos en espacios públicos.

La gobernadora impulsó normas que declaran “lugares sensibles” a escuelas, hospitales, casas de culto, guarderías, parques, áreas de juego y centros de votación; en esos sitios los agentes de ICE no pueden entrar a hacer operativos sin una orden judicial de arresto, y además se prohíbe que agentes estatales, locales y federales usen mascarillas que oculten su rostro durante interacciones con el público, salvo excepciones médicas o tácticas.

Cabe recordar que Hochul ha dicho que “no tolera bien las amenazas” y dejó claro que Nueva York no cederá ante presiones federales; por lo tanto, mantendrá la confidencialidad de datos de inmigrantes (como los que obtuvieron licencias bajo la Ley de Luz Verde) y no pedirá una intensificación de redadas en el estado.

La gobernadora también ha propuesto que ICE se mantenga fuera de “lugares sensibles” y ha creado una vía legal para que residentes demanden a agentes migratorios por presuntas violaciones de derechos constitucionales en operativos, incluso con efecto retroactivo, lo que eleva el costo legal y político de los operativos agresivos en Nueva York.

Las labores de los agentes de ICE no contarán con el respaldo de gobernadora de Nueva York, quien firmó varias leyes para frenar su labor (Foto: Michael M. Santiago/Getty Images/AFP)

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS LEGALES SI ICE IGNORA LOS LÍMITES EN LUGARES SENSIBLES?

Si ICE ignora las restricciones en lugares sensibles y actúa sin orden judicial ni base legal, se expone a demandas civiles, exclusión de pruebas en casos migratorios y posibles investigaciones por violación de derechos constitucionales.

Qué se exige legalmente en lugares sensibles

En espacios como escuelas, hospitales, iglesias, refugios o ciertos edificios públicos, el estándar general es que ICE necesita una orden judicial válida (firmada por un juez) o causa probable para entrar y detener a alguien; las simples “órdenes administrativas” de ICE no bastan para forzar la entrada.

Además, leyes estatales o locales (como las de Nueva York recién aprobadas) pueden reforzar estas exigencias, imponiendo requisitos adicionales para que agencias locales o instituciones compartan información o colaboren con ICE sin orden judicial.

Posibles consecuencias si ICE se salta los límites

Si agentes de ICE ingresan a un lugar sensible sin orden judicial y sin consentimiento, pueden estar vulnerando la Cuarta Enmienda (registros y allanamientos irrazonables), lo que abre la puerta a demandas por daños civiles contra el gobierno y los agentes implicados.

Cuando la detención se basa en una entrada o registro ilegal, abogados pueden pedir que se excluya esa evidencia o hechos derivados en procesos migratorios, debilitar el caso del gobierno y, en algunos casos, lograr cierre o alivios adicionales.

Las políticas migratorias en Estados Unidos se endurecieron desde que Donald Trump asumió nuevamente el cargo de presidente (Foto: AFP) / MICHAEL M. SANTIAGO

¿QUÉ HAN RESPONDIDO LOS GOBERNADORES DE CALIFORNIA Y NUEVA JERSEY?

Gavin Newsom, gobernador de California, ha usado un tono desafiante frente a Homan y Trump. En varias entrevistas y eventos públicos ha dicho que si el “zar de la frontera” quiere arrestarlo por oponerse a las redadas, “sabe dónde encontrarlo”. Asimismo, ha acusado al gobierno federal de usar los operativos migratorios como herramienta de intimidación contra autoridades estatales y ciudades santuario, y se presenta como un defensor de la comunidad migrante frente a lo que describe como abusos y autoritarismo de la administración Trump.

La reacción en Nueva Jersey se ha dado más a través de políticas y mensajes de respaldo a ciudades santuario que con frases tan directas como las de Newsom, pero en la práctica el gobierno estatal ha apoyado límites a la cooperación con ICE y ha criticado los operativos que generan miedo en comunidades inmigrantes. Las autoridades de este estado han acompañado demandas, protestas y medidas locales para restringir el acceso de agentes migratorios a cárceles y centros de detención, y han buscado reforzar garantías legales para inmigrantes frente a redadas o abusos.

La tensión entre ICE y la comunidad inmigrante en EE.UU. sigue en aumento (Foto: AFP)

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