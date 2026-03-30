El cambio de mes traerá un inesperado giro en las condiciones climáticas de los Estados Unidos . Según los últimos reportes de los servicios meteorológicos advierten sobre el paso de un “tren de tormentas” en distintas regiones del país, específicamente desde este martes 30 de marzo hasta el viernes 3 de abril . Este evento climático representa una preocupación para los habitantes de las zonas posiblemente afectadas, ya que enfrentarán un mal tiempo en los días clave de Semana Santa. A continuación, te revelaré qué estados se mantienen en alerta y cómo deberás prepararte ante los posibles riesgos.

De acuerdo a Osmany Lorenzo Amaro, meteorólogo de Telemundo , en los primeros días de abril se registrará un mal tiempo en ciertos sectores del país, ya que se espera la presencia de tres tormentas seguidas.

“(Las tormentas) Van a estar generando tiempo severo, granizo, viento fuerte y por supuesto que un tornado aislado también es posible”, fueron las palabras del especialista en su red social.

Estas son las áreas afectadas tras el posible paso de este "tren de tormentas". (Crédito: @osmanyeltiempo / Instagram)

Para este lunes 30 de marzo, existe el riesgo de tormentas severas de nivel 1 de 5 en sectores de los estados de Iowa, Michigan, el centro sur de Wisconsin, los sectores norte de Illinois y Michigan, y el noroeste de Ohio .

Este panorama climático también se mantendrá en dichos estados para este cierre del mes de marzo; sin embargo, también resultarán afectadas las zonas sur de Ohio, el centro norte de Pensilvania y una gran parte del medio occidental de Nueva York .

Se esperan intensas lluvias en los próximos días

Lo alarmante será las lluvias intensas que se registrarán desde el 30 de marzo hasta el 3 de abril. Según el climatólogo citado, se registrarían precipitaciones entre 1 a 5 pulgadas, afectando considerablemente a las regiones ubicadas al noreste de EE.UU.

Para Lorenzo Amaro, aquellos ciudadanos que residen en los estados de Oklahoma, Texas, Misuri, Kansas, Nebraska, Iowa, Illinois, Indiana, Wisconsin, Michigan, Ohio, Pensilvania, Ohio, Nueva York, Maine, Mississippi, California y Oregón , deberán tomar sus precauciones.

El climatólogo Lorenzo Amaro advirtió que los estados afectados podrían recibir entre 1 a 5 pulgadas de lluvia. (Crédito: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / MARIO TAMA

Deberán evitar cualquier tipo de actividad al aire libre, ya que el tiempo climático no será favorable en los próximos días. Además, conducir bajo lluvia representa un riesgo, ya que se podría registrar un accidente de tránsito.

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