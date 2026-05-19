Si estás por terminar la preparatoria, es muy probable que una de tus principales preocupaciones sea qué carrera estudiar. Aunque muchos ya tienen una opción definida, el dinero para inscribirse y mantenerse en la educación superior no siempre alcanza, por lo que algunos dejan de lado su sueño de convertirse en profesionales. Sin embargo, hay una buena noticia: la Universidad de Chicago ofrecerá matrícula gratuita para 2027. Aquí te contamos quiénes pueden postular y qué beneficios incluye.

Dependiendo del nivel de ingresos familiares, los postulantes pueden acceder no solo a matrícula gratuita (Foto: Universidad de Chicago)

UNIVERSIDAD DE CHICAGO OFRECERÁ MATRÍCULA GRATUITA Y MÁS

La Universidad de Chicago lanzó un programa que busca garantizar la matrícula gratuita a partir del trimestre de otoño de 2027. Se trata de dos modalidades que detallamos a continuación:

Matrícula gratuita: iniciativa dirigida a estudiantes de pregrado provenientes de familias con ingresos anuales inferiores a US$250,000 y un patrimonio típico.

iniciativa dirigida a estudiantes de pregrado provenientes de familias con ingresos anuales inferiores a US$250,000 y un patrimonio típico. Matrícula, alojamiento, alimentación y otros gastos gratuitos: para estudiantes de familias con ingresos inferiores a US$125,000 y un patrimonio típico.

Cada iniciativa está enfocada en estudiantes de familias con ingresos bajos, que no pueden costear los estudios universitarios a lo largo de su carrera.

Al reducir sustancialmente el costo de la educación superior, esta iniciativa permite que más estudiantes planifiquen sus estudios universitarios con claridad y aprovechen al máximo todo lo que ofrece la Universidad de Chicago.

“La Universidad de Chicago se enorgullece de patrocinar un entorno de aprendizaje caracterizado por la curiosidad intelectual, la ambición y el rigor, con el fin de formar a la próxima generación de grandes pensadores cuyas ideas beneficiarán al pueblo estadounidense y al mundo entero. Al reforzar nuestro compromiso con la accesibilidad económica, contribuimos a garantizar que las mentes más brillantes puedan unirse a nosotros”, señaló Paul Alivisatos, presidente de la universidad.

Mejorar la previsibilidad y la claridad de la ayuda

Además de ampliar la ayuda disponible para las familias de ingresos medios, la nueva iniciativa está diseñada para mejorar la previsibilidad del apoyo financiero y reducir la complejidad para las familias a la hora de explorar sus opciones.

“En un momento en que muchas familias tienen dudas sobre el costo de la universidad, creamos esta iniciativa para ampliar y simplificar radicalmente nuestro apoyo a los estudiantes”, declaró James G. Nondorf, vicepresidente de Admisiones y Desarrollo Estudiantil y decano de Admisiones Universitarias y Ayuda Financiera. “Esta iniciativa aumentará la previsibilidad y permitirá que los estudiantes y sus familias se centren en lo importante: su pasión por aprender y su preparación para una vida plena y gratificante después de la graduación”.

Brindar apoyo integral

Este anuncio reafirma la apuesta de la Universidad de Chicago por cubrir el 100% de las necesidades económicas de los alumnos admitidos, mediante apoyo financiero que no incluye préstamos.

Actualmente, la institución destina a sus estudiantes de pregrado más de 225 millones de dólares al año en ayudas, monto que se ha duplicado desde 2011 y que crecerá aún más con este nuevo programa. En promedio, el apoyo económico que recibe un universitario de pregrado en la Universidad de Chicago supera los US$75,000.

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