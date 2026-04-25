Si estás planificado visitar el complejo de Walt Disney World a corto o largo plazo, tendrás que ahorrar más de lo que pensabas. Sucede que este parque temático ubicado en Florida ha realizado un ajuste en sus tarifas, lo que transformará tu presupuesto para que disfrutes de sus distintos atractivos. Posiblemente te estés preguntando a cuánto ascendieron estos costos; en esta nota accederás a toda la información para que optimices tu visita sin exceder los gastos.

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Si bien el costo suele variar dependiendo del día, el incremento de los precios ya es una realidad en este parque temático, especialmente en las fechas más concurridas. Cualquier persona que pretenda reservar un boleto, observará el aumento de los costos.

Según el sitio web de Disney, el costo máximo de una entrada de un día está en $219 durante las fechas con mayor presencia de visitantes mayores de 10 años. La situación cambia en las jornadas de menor demanda, pues las tarifas se sitúan entre $149 y $189.

Las personas con excelentes ingresos no tendrán inconvenientes ante este aumento de tarifas para acceder al Walt Disney World. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

En cuanto al costo de los boletos con vigencia de dos días, el precio oscila entre los $307 y $419. Entonces, este nuevo ajuste de precios ocasionará que los turistas reconsideren visitar este complejo caracterizado por la presencia de los personajes más queridos de Disney.

Cuándo entrará en vigor este aumento de precios para acceder al Walt Disney World

Como te indiqué anteriormente, el nuevo esquema de precios ya está reflejado en el sistema de reservas para todas las fechas disponibles hasta octubre del 2027. Entonces, se confirma que el incremento se aplicará de manera gradual conforme se habiliten los días en el calendario.

Eso sí, este ajuste de precios aún no han sido publicados en fechas de mayor demanda, como las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Con este ajuste de precios, toda persona tendrá que analizar si le resulta conveniente o perjudicará su bolsillo. (Crédito: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / JOE RAEDLE

La lista de parques más caros de Walt Disney World

Magic Kingdom : $219

: $219 Parque temático EPCOT : $214

: $214 Disney’s Hollywood Studios : $209

: $209 Disney’s Animal Kingdom: $189

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