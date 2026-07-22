El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) confirmó que al menos tres tornados tocaron tierra en el norte de Nueva Jersey como consecuencia de las intensas tormentas registradas el martes. Los fenómenos se desplazaron a lo largo del corredor de la autopista Interestatal 80 y provocaron daños en varias comunidades, mientras los expertos continúan evaluando su intensidad oficial.

Según el informe preliminar, uno de los tornados se formó entre Stanhope y Mount Olive, otro pasó por Lower Berkshire Valley y un tercero fue confirmado en las cercanías de Pine Brook. Este último corresponde al tornado que fue captado en video cerca de Top Golf, en Parsippany, alrededor de las 2:45 p. m. del martes.

El NWS indicó que las evidencias encontradas en Pine Brook explican la actividad tornádica registrada ese día en el corredor de la I-80.

Las tormentas también derribaron árboles y líneas eléctricas cerca de la Interestatal 80 y la Ruta 206, en la zona cercana al límite entre los condados de Morris y Sussex.

Como consecuencia, numerosos residentes continuaban sin suministro eléctrico durante la tarde del miércoles.

Residentes y autoridades relatan los momentos de tensión

Muchos habitantes aseguraron que las alertas enviadas a sus teléfonos celulares les permitieron reaccionar rápidamente.

“Estaba recibiendo alertas en mi teléfono, así que bajé al edificio para esperar a mi esposo. Todos estaban en el pasillo y el vestíbulo porque tenían miedo”, declaró la residente Sabrina Petruccelli a ABC 7 NY.

El jefe de la Oficina de Manejo de Emergencias del condado de Morris, Jeff Paul, destacó la importancia de esos avisos y explicó que el personal de emergencias también fue testigo del fenómeno.

“Durante ese período vimos a través de las ventanas del centro de llamadas 911 lo que creemos que fue un tornado en el área de Parsippany”, afirmó.

Además de los tres tornados registrados en el norte del estado, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó un tornado EF-0 en Cape May, al sur de Nueva Jersey.

El fenómeno comenzó como una tromba marina antes de tocar tierra alrededor de las 6:15 p. m. del martes, donde dejó una estrecha franja de árboles dañados antes de disiparse rápidamente.

Las autoridades continuarán con las inspecciones para determinar la magnitud total de los daños ocasionados por el sistema de tormentas.

Las autoridades destacaron que las alertas meteorológicas permitieron que muchos residentes buscaran refugio a tiempo. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

¿Cómo prepararse ante futuras alertas de tornado?

Las autoridades recomiendan actuar de inmediato cuando se emite una advertencia de tornado (Tornado Warning), ya que significa que un tornado ha sido detectado o es inminente.

El Servicio Meteorológico Nacional aconseja buscar refugio en el nivel más bajo de un edificio, preferiblemente en una habitación interior sin ventanas, como un sótano, un baño o un pasillo, y mantenerse alejado de puertas y cristales hasta que pase el peligro.

Si una persona se encuentra conduciendo o en una casa móvil, Ready.gov recomienda abandonar esos lugares y buscar un edificio resistente lo antes posible. También es importante mantenerse informado mediante alertas en el teléfono móvil, radios meteorológicas de la NOAA o los avisos emitidos por las autoridades locales, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente durante una tormenta severa.

Una vez que el fenómeno haya pasado, el NWS pide evitar las zonas con cables eléctricos caídos, árboles inestables o estructuras dañadas, además de seguir las instrucciones de los servicios de emergencia.

Antes de regresar a una vivienda afectada, se recomienda verificar que no existan riesgos estructurales y reportar cualquier situación peligrosa a las autoridades competentes.