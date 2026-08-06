Las autoridades sanitarias del condado de Ventura, California, confirmaron este miércoles el primer caso de sarampión registrado en la zona desde 2017. De acuerdo con el Departamento de Salud Pública, la infección está relacionada con un viaje internacional y ya se inició una investigación para evitar nuevos contagios.

El departamento informó que trabaja junto con proveedores de atención médica y personas que pudieron haber estado expuestas al virus. “Nuestro equipo se movilizó rápidamente para alertar a la comunidad y tratar de contener la propagación”, señaló la oficial de Salud Pública del condado, la Dra. Uldine Castel según NBC Los Ángeles.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite al toser, estornudar o mediante pequeñas partículas que permanecen en el aire.

Las autoridades investigan posibles contagios y ya identificaron varios establecimientos donde pudo haber exposición al virus. (Foto referencial: Freepik)

¿Quiénes tienen mayor riesgo de contagiarse?

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el virus puede seguir presente en el ambiente y sobre superficies hasta dos horas después de que una persona infectada abandone el lugar.

Los funcionarios de salud recordaron que las personas que no están vacunadas o que no completaron el esquema recomendado tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad.

En cambio, quienes cuentan con la vacunación completa o nacieron antes de 1957 presentan un riesgo muy bajo de infección.

La Dra. Castel agregó que “el condado de Ventura está bien preparado para responder de manera eficaz gracias a nuestro personal con experiencia y a las altas tasas de vacunación entre nuestros residentes”.

El sarampión es altamente contagioso y representa un mayor riesgo para las personas que no están vacunadas. (Foto: IV-Studio / freepik)

Lugares donde pudo haber exposición al virus

Como parte de la investigación, el Departamento de Salud Pública informó que las personas que estuvieron en los siguientes lugares durante las fechas y horarios indicados podrían haber estado expuestas al sarampión:

26 de julio: Subway, ubicado en 1941 N. Rose Ave., Suite 600, Oxnard , entre las 8:30 a.m. y las 10:00 a.m.

Subway, ubicado en , entre las Del 27 de julio al 1 de agosto: Hacienda Furniture and Mattress, 3200 S. Saviers Road, Oxnard .

Hacienda Furniture and Mattress, . 31 de julio: Cinemark Century Riverpark, 2766 Seaglass Way, Oxnard , entre las 7:30 p.m. y la medianoche .

Cinemark Century Riverpark, , entre las . 1 de agosto: Walgreens, 1801 N. Rose Ave., Oxnard , entre las 9:30 a.m. y las 11:00 a.m.

Walgreens, , entre las 2 de agosto: Kaiser Permanente, 4949 Market St., Ventura, entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m.

El Departamento de Salud Pública recomendó a las personas que hayan estado en esos lugares durante los horarios indicados vigilar la aparición de síntomas y consultar a un médico si presentan signos compatibles con el sarampión.

Además, recordó que los residentes pueden obtener más información comunicándose directamente con las autoridades sanitarias del condado.