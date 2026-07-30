Nueva York confirmó por primera vez un caso del virus Bourbon, una infección muy rara transmitida por garrapatas que viene generando preocupación de los especialistas. El paciente, identificado como Michael Larkin de 67 años, fue picado por dos garrapatas estrella solitaria mientras trabajaba al aire libre en el condado de Suffolk, en Long Island. Aunque logró recuperarse, los expertos creen que podrían existir más casos sin diagnosticar.

Según CBS News, el virus Bourbon no cuenta con una vacuna para prevenir la infección, tampoco dispone de una prueba comercial para detectarlo ni de un tratamiento específico. Además, sus síntomas son muy parecidos a los de otras enfermedades transmitidas por garrapatas, como la enfermedad de Lyme, lo que puede dificultar el diagnóstico correcto.

En el caso de Larkin, inicialmente recibió un antibiótico utilizado para tratar la enfermedad de Lyme; sin embargo, como la infección era causada por el virus Bourbon, el tratamiento no resultó efectivo y desarrolló sarpullido, fiebre, sudores nocturnos y fuertes dolores de cabeza. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, otros síntomas pueden incluir fatiga, dolores musculares, náuseas y vómitos.

Los expertos creen que hay más casos sin identificar

Larkin permaneció cinco días hospitalizado y finalmente se recuperó por completo; no obstante, la enfermedad puede ser grave.

Los CDC señalan que, hasta ahora, se han confirmado muy pocos casos en Estados Unidos, principalmente en Kansas, Oklahoma y Misuri, donde suele registrarse menos de un caso al año. Dos de esas infecciones terminaron con la muerte de los pacientes.

“Ahora sabemos que el virus puede ser letal. En Long Island, al menos, tenemos muchas garrapatas estrella solitaria. Y, sinceramente, esto podría ser solo la punta del iceberg”, afirmó el doctor Luis Marcos, quien atendió al paciente, en declaraciones a CBS News.

El paciente logró recuperarse, pero los expertos advierten que el virus puede ser mortal y que probablemente existan más casos sin diagnosticar. (Foto referencial: Magnific)

¿Por qué preocupa el aumento de estas garrapatas?

El virus Bourbon recibe su nombre del condado de Bourbon, en Kansas, donde fue identificado por primera vez. Es transmitido por la garrapata estrella solitaria (Amblyomma americanum), una especie que se reconoce por la característica mancha blanca en el dorso de las hembras. Estos artrópodos suelen habitar zonas boscosas, áreas con maleza y pastizales altos.

Los especialistas explican que el crecimiento de la población de venados de cola blanca, uno de los principales hospedadores de estas garrapatas, junto con inviernos más cálidos y temporadas templadas más largas, favoreció la expansión del insecto hacia nuevas regiones del noreste de Estados Unidos.

Además del virus Bourbon, esta garrapata también puede transmitir la ehrlichiosis y desencadenar el síndrome alfa-gal, una alergia que puede provocar reacciones al consumir carne roja y productos lácteos.

El diagnóstico tardó cinco años

Aunque Larkin se infectó en 2021, el diagnóstico solo pudo confirmarse cinco años después mediante pruebas especializadas. Para el doctor Marcos, este retraso demuestra que la enfermedad podría estar pasando desapercibida en muchas personas.

“Hay muchas garrapatas estrella solitaria en Nueva York y en el noreste; tenemos poblaciones densas”, señaló Marcos en un comunicado según el New York Post. “Es probable que el virus Bourbon sea más frecuente de lo que creemos en nuestra región y que otros casos no estén siendo diagnosticados”.

Los especialistas recomiendan usar repelente, tratar la ropa con permetrina y evitar las zonas con abundante vegetación para reducir el riesgo de picaduras. (Foto referencial: Magnific)

Cómo reducir el riesgo de picaduras

Ante este escenario, los CDC recomiendan evitar caminar entre pastizales altos, arbustos y zonas boscosas cuando sea posible. Si se realizan actividades al aire libre, aconsejan permanecer en el centro de los senderos, aplicar repelentes de insectos registrados por la EPA que contengan DEET y tratar la ropa con permetrina al 0,5%.

El equipo médico también destacó la importancia de mejorar la vigilancia epidemiológica y desarrollar pruebas de diagnóstico más accesibles.

“Sin identificar la causa de una infección, las posibilidades de desarrollar pruebas diagnósticas precisas o tratamientos eficaces son mínimas. Por eso es tan importante comprender primero el verdadero impacto del virus en las zonas de alto riesgo”, concluyó Marcos.