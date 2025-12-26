Moverse por las principales ciudades de Estados Unidos se ha convertido en un reto diario que pone a prueba la paciencia de millones de conductores. Tras superar las cifras previas a la pandemia del COVID-19, el congestionamiento vehicular parece que no mejorará, permitiendo que las autopistas sean estacionamientos para miles de automóviles. A continuación, te revelaré en qué áreas se pierden más horas debido al tráfico.

En el informe Global Traffic Scorecard 2025 de la empresa INRIX se revelan cifras que deben considerar aquellos estadounidense que pretenden comprar un auto a corto o mediano plazo. Según el estudio, los conductores pierden en promedio 49 horas al año por la congestión vial.

Esto significa un aumento del 11% respecto a los niveles registrados en el 2019, pero no sería lo único, ya que también se registran perdidas económicas equivalentes a $86 mil millones a nivel nacional.

Las cifras obtenidas se evaluaron por parámetros como velocidad promedio, intervalos de retención y distancia recorrida de cada conductor desde el 2023 hasta el cierre del tercer trimestre del 2025.

Según el informe de INRIX, cada conductor pierde en promedio 49 horas anuales a causa del tráfico. (Crédito: AFP)

Cuáles son las ciudades más congestionadas del país, según el informe de INRIX

Chicago se ha posicionado como la ciudad con el tráfico más pesado en Estados Unidos durante este 2025, con 112 horas perdidas año por conductor, superando a Nueva York que se mantiene como uno de los puntos críticos de congestión en este país.

Los datos otorgados por INRIX revelan que los automovilistas que circulan en la Gran Manzana pierden una media de 102 horas anuales atrapados en embotellamientos.

En este 2025, Chicago se ha posicionado como la ciudad con mayor registro de tráfico cada día. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

¿Cuáles fueron las claves para que Chicago supere a Nueva York como la ciudad con más tráfico en Estados Unidos? El estudio revela que el incremento de congestión vehicular en esta parte de Illinois se debe a más viajes diario en auto, obras en vías clave y cuellos de botella de autopistas.

El listado de congestión vehicular se completa con Filadelfia (101 horas), Los Ángeles (87 horas), y Boston (83 horas). El análisis precisa que los problemas de circulación se agravan en estos sitios debido a la infraestructura reducida o la geografía que dificulta la creación de nuevas autopistas.

