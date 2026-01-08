La muerte de la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good, de 37 años, tras recibir un disparo por parte de un oficial del ICE en Minneapolis ha provocado una ola de protestas; y no es para menos, ya que luego del incidente, la administración Trump defendió al agente anónimo y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que la madre de familia intentó “atropellar a un agente del orden” antes de ser baleada. Estas afirmaciones generaron una profunda indignación en la ciudadanía, malestar que fue respaldado por el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, quien exigió a la agencia federal retirarse de su jurisdicción. Pero ¿qué dice la ley al respecto? ¿Es posible que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas se retire de un territorio cuando se lo exige una autoridad local? La respuesta en esta nota.

Antes te damos a conocer cómo Frey pidió al ICE que se retire: “Habiendo visto el video yo mismo, quiero decirle a todo el mundo directamente: eso es basura. Esto fue un agente usando el poder de forma imprudente, lo que resultó en la muerte de una persona. A ICE: ‘Lárguense de Minneapolis. No los queremos aquí’. Su motivo declarado para estar en esta ciudad es crear algún tipo de seguridad y están haciendo exactamente lo contrario. La gente está siendo lastimada, las familias están siendo destrozadas. Residentes de larga data que han contribuido tanto a nuestra ciudad, a nuestra cultura, a nuestra economía, están siendo aterrorizados y ahora alguien está muerto. Eso es su responsabilidad, y también es su responsabilidad irse (…). No están aquí para traer seguridad ni a Minneapolis ni a Estados Unidos… están aquí para causar caos y desconfianza”.

Una madre muerta, una ciudad furiosa: ¿puede Minneapolis sacar a ICE de su territorio? (Foto: Charly Triballeau / AFP)

¿QUÉ DICE LA LEY SI EL ALCALDE DE UNA CIUDAD DE EE.UU. ORDENA AL ICE QUE SE RETIRE DE SU TERRITORIO?

Jennifer Breen, profesora asociada de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse en Nueva York, dijo que cualquier ciudad de Estados Unidos no tiene poder legal para expulsar a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), menos ordenar que se retiren de su territorio. Y aunque Minneapolis es una ciudad santuario – una jurisdicción que adopta políticas para limitar su colaboración con las autoridades federales de inmigración en la detención y deportación de personas inmigrantes, especialmente cuando no han cometido delitos graves –, esa condición no implica que impida a los agentes realizar sus labores.

“La Décima Enmienda de la Constitución establece claramente que el gobierno federal no puede obligar a los estados ni a las ciudades a realizar labores federales. Por lo tanto, cuando una ciudad se autodenomina ciudad santuario, simplemente está indicando que no ayudará proactivamente al gobierno federal a aplicar la ley federal de inmigración”, dijo a Newsweek.

Sin embargo, aclaró que el gobierno federal conserva la facultad de hacer cumplir la ley federal en cualquier lugar dentro de Estados Unidos, incluidas las ciudades santuario; por lo tanto, la ley federal prevalece sobre las leyes estatales y locales cuando entran en conflicto.

“'No los queremos aquí': el dolor de Minneapolis frente a ICE y los límites de la ley” (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Por su parte, Matthew Mangino, exfiscal de distrito del condado de Lawrence, Pensilvania, dijo también al mismo medio: “El alcalde de Minneapolis, o de cualquier ciudad, no puede prohibir a los agentes del ICE patrullar u operar en la ciudad para hacer cumplir las leyes de inmigración, pero la ciudad puede negarse a cooperar con los agentes del ICE y, como lo hizo el alcalde Jacob Frey en Minneapolis, firmar una orden ejecutiva que prohíba a las agencias federales, estatales y locales utilizar estacionamientos, rampas, garajes o terrenos baldíos propiedad de la ciudad para realizar operaciones de control migratorio civil”.

Una fotografía de Renee Nicole Good se exhibe cerca de un monumento improvisado en su memoria, quien fue asesinada a tiros a quemarropa el 7 de enero por un agente del ICE (Foto: Charly Triballeau / AFP)

ENTONCES, ¿QUÉ PUEDE HACER Y QUÉ NO UN ALCALDE CONTRA EL ICE?

Lo que sí puede hacer un alcalde contra el ICE

Dictar políticas para que la policía local y otras agencias municipales limiten o nieguen la cooperación voluntaria con ICE.

Ordenar que no se usen recursos de la ciudad para apoyar redadas o acciones migratorias, salvo cuando la ley lo exija.

Manifestantes se enfrentaron con agentes federales frente al Edificio Federal Bishop Henry Whipple en Saint Paul, Minnesota, el 8 de enero de 2026, después de que un agente del ICE disparó y mató a una mujer estadounidense en las calles de Minneapolis (Foto: Octavio Jones / AFP)

Lo que no puede hacer un alcalde contra el ICE

No puede dictar órdenes que bloqueen u obstaculicen directamente funciones federales, como impedir la entrada de agentes federales a espacios públicos o prohibirles operar en la ciudad.

Tampoco pueden “supervisar” o “sancionar” a funcionarios federales por actos realizados dentro de sus atribuciones federales.

No puede crear su propia política migratoria que contradiga la ley federal.

Manifestantes se congregaron frente al Edificio Federal Bishop Henry Whipple en Saint Paul, Minnesota, el 8 de enero de 2026 (Foto: Octavio Jones / AFP)

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. vigilan el Edificio Federal Bishop Henry Whipple en Minneapolis, Minnesota, el 8 de enero de 2026, luego que un agente del ICE disparó y mató a una mujer estadounidense en las calles de Minneapolis el 7 de enero (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Balas, rabia y miedo: el choque entre Minneapolis e ICE que rompe a una comunidad (Foto: Charly Triballeau / AFP)

