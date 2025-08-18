En medio de las fuertes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como parte de la campaña encabezada por el presidente Donald Trump para detener y retirar del país a todo aquel que viva de forma ilegal en su territorio, hay información que resulta vital conocer al detalle. Si te encuentras en Estados Unidos e ingresaste al país con una visa de turista, pero tu pasaporte no fue sellado en el aeropuerto, es importante que sepas cuándo tienes que abandonar suelo estadounidense para no tener problemas. Aquí te explico los pasos que necesitas realizar y qué es el Formulario I-94.

Para iniciar la aventura no basta con tener claro el motivo del viaje, ya sea conocer sus principales atractivos turísticos o visitar familiares, sino cumplir con una serie de requisitos y el primero es contar con visa vigente, así como documentos que justifiquen tu llegada y el pasaporte de tu lugar de origen con una vigencia de al menos seis meses después de la fecha prevista para tu entrada.

Sin embargo, llegar a Estados Unidos con una visa no garantiza automáticamente la entrada ni define cuánto tiempo puedes permanecer en el país. Esta decisión la toma un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al momento de tu aterrizaje, ya sea por aire o por tierra.

Viajar a Estados Unidos con visa no garantiza automáticamente la entrada ni define cuánto tiempo puedes permanecer en el país. (Foto: ANNVIPS / iStock) / ANNVIPS

¿Quién decide cuánto tiempo puedes quedarte en Estados Unidos?

Para ingresar a Estados Unidos deberás pasar por una entrevista con un oficial de CBP y ahí se definirá todo. El oficial revisará tu documentación y puede preguntarte:

Dónde te hospedarás (nombre y dirección).

Motivo del viaje.

Si tienes familiares o amigos en Estados Unidos.

Cuánto dinero llevas para tu estancia.

Con esa información determinará tu tiempo de estancia en Estados Unidos y, en la mayoría de los casos, se otorga hasta 180 días (6 meses) para quienes ingresan con visa de turista. Luego de ese tiempo deberás abandonar el país para no estar como ilegal.

¿Cómo revisar tu permiso de estancia?

Esta fecha era visible en el pasaporte mediante un sello; sin embargo, no siempre se realiza esta acción, especialmente si llegas por avión, y es aquí donde más de uno tiene confusión o no sabe cuánto tiempo puede permanecer en Estados Unidos.

Ahora los registros de entrada se hacen electrónicamente y, si necesitas comprobar tu estatus legal como visitante, podrás verificarlo con el Formulario I-94 en línea. Este documento electrónico muestra tu fecha de entrada y la fecha límite para salir del país. Para acceder a él puedes ingresar a este link de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Ahí podrás imprimir tu I-94 como comprobante legal de admisión; consultar cuánto tiempo más puedes permanecer en Estados Unidos; ver tu historial de viajes (entradas y salidas en los últimos 10 años).

También puedes hacer estos trámites desde la aplicación móvil CBP One donde tendrás que seleccionar la opción ‘How Much Longer May I Remain in the U.S.?’ e ingresa tus datos personales, incluyendo nombre completo, fecha de nacimiento, número de pasaporte y el país que emitió tu pasaporte. Tras esto se mostrará la cantidad de días autorizados para tu estancia y los días restantes que puedes permanecer en el país.

Tradicionalmente, esta fecha límite se indicaba con un sello en el pasaporte, pero ahora ya no es así. (Foto: gchutka / iStock) / gchutka

¿Qué es el permiso I-94?

Mediante este, el gobierno de Estados Unidos lleva un control de las entradas y salidas de cualquier persona, ya sea por turismo, estudios, trabajo o negocios. Recuerda que si tu pasaporte no fue sellado en el aeropuerto, tu entrada sí ha quedado registrada electrónicamente con el formulario I-94.

Antes se entregaba a los viajeros un formulario físico, pero ahora se genera de forma virtual es una prueba de que ingresaste legalmente y confirma tu estatus migratorio actual, especialmente si tienes una visa.

Si ingresas por tierra desde México o Canadá, es posible que recibas un I-94 impreso. El costo del trámite es de $6 dólares por persona, y puede pagarse en el puerto terrestre o en línea mediante tarjeta o PayPal.

