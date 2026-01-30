La temporada de impuestos en Estados Unidos siempre llega con la misma duda, especialmente entre quienes esperan un reembolso: ¿cuánto tiempo va a tardar el IRS en devolverme mi dinero y cuándo podré ver ese depósito en mi cuenta, ya sea en Bank of America, Wells Fargo, Chase o en una tarjeta prepago que uso a diario? No importa si estás haciendo tu primera tax return desde que llegaste al país, si ya llevas años declarando como residente permanente o ciudadano, o si declaras con ITIN mientras trabajas y mantienes a tu familia entre dos países: la incertidumbre es la misma y suele venir acompañada de planes muy concretos, como ponerte al día con la renta, pagar la tarjeta de crédito, mandar remesas a tu país o simplemente tener la tranquilidad de saber que todo va en orden. Este 2026 no es la excepción. Con más de 160 millones de declaraciones de impuestos esperadas antes del 15 de abril, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) vuelve a estar en el centro de la conversación fiscal en comunidades hispanas de estados como California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois o Nevada, donde el reembolso de taxes es casi un “respiro” anual para muchas familias. Por eso, en esta nota te explico de forma clara y directa cómo puedes calcular el plazo aproximado en el que el IRS enviará tu reembolso, qué ha cambiado para esta temporada y qué factores pueden acelerar o retrasar el proceso.

EL PUNTO DE PARTIDA: CÓMO Y CUÁNDO PRESENTAS TU DECLARACIÓN

El método que utilices para presentar tu declaración de impuestos es el primer indicador del tiempo de espera, y en Estados Unidos la apuesta clara del IRS es que declares en línea y pidas depósito directo. Desde la experiencia de seguir cada temporada fiscal, y también por lo que se comenta en oficinas de preparadores de impuestos en barrios latinos, este factor marca una diferencia enorme.

Ten en cuenta este esquema general:

Declaración electrónica + depósito directo: Es la opción más rápida. El IRS señala que la mayoría de los reembolsos se emite en menos de 21 días cuando presentas electrónicamente y eliges depósito directo.

Declaración electrónica + cheque en papel: Puede tardar más, porque entra en juego el correo postal y, desde finales de 2025, además se está reduciendo el uso de cheques en papel por mandato federal, por lo que cada vez más contribuyentes tienen que usar cuenta bancaria o tarjeta para recibir el dinero.

Declaración en papel: El plazo se extiende a seis semanas o más para ver tu reembolso, ya sea depósito directo o cheque, porque el procesamiento manual y el escaneo de formularios ralentizan todo el flujo.

En los últimos años, más de nueve de cada diez reembolsos se procesan en menos de 21 días cuando el contribuyente usa e-file y depósito directo, lo que confirma que la mayoría ya entiende que esta es la vía más eficiente para recibir su dinero.

EL IRS tiene algunos créditos que puedes aprovechar para reducir tu pago de impuestos (Foto: Google Maps)

UN FACTOR DEL IRS QUE NO SE PUEDE OMITIR

El IRS no opera en el vacío: durante 2025 vivió una reducción fuerte de personal, pasando de algo más de 102,000 empleados a cerca de 74,000, según reportes oficiales y de la defensora del contribuyente, lo que supone una caída de alrededor del 25% de su fuerza laboral. Esta situación, vinculada a decisiones del Departamento de Eficiencia Gubernamental durante la administración de Donald Trump, afecta sobre todo a áreas como atención al contribuyente y procesamiento de declaraciones complejas, y puede generar retrasos puntuales en algunos casos.

Ahora bien, esto no significa que todos los reembolsos se atrasen ni que haya caos generalizado. El propio IRS insiste en que la mayoría de los reembolsos para quienes presentan electrónicamente y piden depósito directo sigue saliendo en menos de 21 días, salvo cuando la declaración requiere una revisión adicional. Las declaraciones sencillas, sin errores, sin sospechas de fraude y sin créditos especiales sensibles, deberían fluir con relativa normalidad; los casos más complejos —enmiendas, datos inconsistentes, uso de ciertos créditos reembolsables o situaciones de verificación de identidad— sí pueden requerir más tiempo.

EL MÉTODO PARA CALCULAR EL PLAZO DE TU REEMBOLSO

Si hubiera que resumirlo como se lo explicarías a un amigo en la fila del supermercado o en la salida de la iglesia, sería así: combina el tipo de declaración, la forma de recibir el dinero y tu situación fiscal específica.

Aquí tienes un cuadro orientativo para 2026, basado en los plazos que manejan el IRS y las guías oficiales:

Tipo de presentación Forma de reembolso Plazo estimado Electrónica Depósito directo Hasta 21 días en la mayoría de los casos. Electrónica Cheque Alrededor de 3 a 4 semanas, dependiendo del correo y de que tu cheque no se vea afectado por el proceso de eliminación gradual de pagos en papel. En papel Cualquiera 6 semanas o más para que el IRS registre, procese y emita el reembolso.

A esto debes añadir posibles demoras si reclamas créditos reembolsables como el EITC (Earned Income Tax Credit) o el ACTC (Additional Child Tax Credit), muy comunes entre familias trabajadoras hispanas con hijos, porque por ley el IRS no puede emitir esos reembolsos antes de mediados o finales de febrero. Para quienes presentan temprano y reclaman EITC o ACTC, la agencia suele proporcionar fechas estimadas de depósito alrededor del 21 de febrero, y muchos contribuyentes ven el dinero a finales de ese mes, siempre que no haya problemas adicionales en la declaración.

¿CÓMO SEGUIR TU REEMBOLSO PASO A PASO?

Una de las herramientas más útiles del IRS —y también de las más consultadas en plena temporada— es “¿Dónde está mi reembolso?” (Where’s My Refund?), disponible en IRS.gov en inglés y con información accesible para quienes se apoyan en preparadores o familiares bilingües. Usarla es clave para evitar suposiciones innecesarias y no depender solo de lo que se comenta en redes sociales o en los chats de WhatsApp de la familia.

Con esta plataforma puedes:

Consultar el estado 24 horas después de presentar tu declaración electrónica.

Ver el avance aproximadamente cuatro semanas después si la enviaste en papel.

Conocer fechas estimadas de depósito o envío del cheque en la mayoría de los casos, con un rastreador que muestra tres etapas: “Return Received”, “Refund Approved” y “Refund Sent”.

Para acceder, solo necesitas tu número de Seguro Social o ITIN, tu estado civil para efectos de la declaración (single, married filing jointly, etc.) y el monto exacto del reembolso que esperas; la información se actualiza una vez al día, normalmente durante la noche, así que no tiene sentido entrar a cada rato. También puedes revisar el estado desde la aplicación IRS2Go o desde tu Cuenta Individual en Línea del IRS, dos opciones cada vez más usadas por contribuyentes que revisan todo desde el celular, igual que revisan sus apps de envío de dinero o banca móvil.

Durante la temporada de impuestos en Estados Unidos, lo más esperado son los reembolsos del IRS (Foto: Pexels)

UN CONSEJO QUE VALE ORO

El propio IRS insiste en algo que puede chocar con cómo solemos organizarnos: no planifiques gastos grandes contando con una fecha exacta de reembolso, ni programes pagos críticos —como mudanzas, compras de auto o boletos a tu país— asumiendo que el dinero llegará tal día. Aunque la mayoría de las veces las estimaciones se cumplen, siempre existe la posibilidad de ajustes, verificaciones de identidad, cruces de información con otras agencias o retenciones para pagar deudas pendientes con el gobierno.

En años recientes, el reembolso promedio federal ha rondado los 3,000 dólares y, para 2026, algunos analistas estiman que podría subir respecto a temporadas anteriores por cambios en la legislación tributaria y ajustes por inflación, algo que muchas familias hispanas ya ven como una oportunidad para ponerse al día con cuentas, ahorrar un poco o invertir en educación y vivienda. Si presentas tu declaración correctamente, eliges la vía electrónica, proporcionas datos bancarios válidos para depósito directo y usas con frecuencia las herramientas oficiales del IRS, tendrás una idea bastante clara de cuándo llegará tu reembolso y podrás tomar decisiones más informadas, sin depender solo del “me dijeron” en la comunidad. En una temporada de impuestos que cada año pesa más en el bolsillo y en la vida diaria, esa claridad se agradece.