Si estás a punto de jubilarte, quizá sueñes con mudarte a un lugar tranquilo y apartado para disfrutar esta nueva etapa, pero al revisar tus cuentas podrías pensar que es imposible. No te desanimes: en Arizona hay pequeños pueblos accesibles que ofrecen calidad de vida a precios mucho más bajos. Descubre cuáles son.

Vale precisar que Arizona es uno de los cincuenta estados que, junto con el Distrito de Columbia, integran los Estados Unidos. Su capital y ciudad más poblada es Phoenix, y también es conocido como “El estado del Gran Cañón”.

LOS PUEBLOS MÁS ACCESIBLES PARA RETIRARSE EN ARIZONA

De acuerdo con Zillow, una empresa estadounidense de mercado inmobiliario tecnológico, el valor medio de las casas en Arizona figura en US$419,643 a partir de noviembre de 2025. A continuación, los pueblos más accesibles para jubilarte en este estado, de acuerdo con WorldAtlas basándose en tres criterios principales: valor medio de vivienda, costo de vida local y calidad del entorno comunitario.

NOGALES

Valor promedio de una vivienda en Nogales: US$213,927

US$213,927 Nogales es una ciudad ubicada en el condado de Santa Cruz, que colinda con la ciudad de Heroica Nogales, en Sonora, México. Ofrece senderos históricos como el Anza Trail y cabalgatas por las montañas Santa Rita.

FLORENCE

Valor promedio de una vivienda en Florence: US$332,284

US$332,284 Florence es un pueblo ubicado en el condado de Pinal. Uno de sus puntos más destacados es el Parque Histórico Estatal McFarland, además tiene un distrito histórico que comprende 140 edificios que se han conservado desde el siglo XIX hasta mediados del XX.

YUMA

Valor promedio de una vivienda en Yuma: US$293,107

US$293,107 Yuma es una ciudad ubicada en el condado de Yuma. Se encuentra muy cerca del lugar donde el río Gila se une al río Colorado, muy cerca de la frontera con California y México. Aquí hay tres refugios nacionales de vida silvestre.

COOLIDGE

Valor promedio de una vivienda en Coolidge: US$268,096

US$268,096 Coodlige es una ciudad ubicada en el condado de Pinal. El Monumento Nacional Ruinas de Casa Grande es su principal atractivo; asimismo, el Museo de Geología y Minerales Pinal.

DOUGLAS

Valor promedio de una vivienda en Douglas: US$168,033

US$168,033 Douglas es una ciudad en el condado de Cochise. El majestuoso Hotel Gadsden, un monumento de 1907, es el principal atractivo.

GREEN VALLEY

Valor promedio de una vivienda en Green Valley: US$280,266

US$280,266 Valle Verde es un valle en la zona central del estado estadounidense de Arizona. En el pueblo funcionan cuatro campos de golf, el Community Performance & Art Center y el Green Valley Recreation Center.

