La Policía Estatal de Pensilvania investiga una presunta estafa romántica que dejó a una mujer de 63 años del condado de Lebanon con pérdidas superiores a $384,000. El caso fue reportado ante agentes estatales en Jonestown, quienes también encontraron que la víctima había entregado cientos de tarjetas de regalo de Apple.

La cantidad exacta del dinero perdido todavía está siendo determinada. Las autoridades revisan registros financieros y diferentes transacciones mientras intentan establecer qué cuentas y personas estuvieron involucradas en el esquema.

Según CBS News, las estafas románticas suelen comenzar cuando un delincuente establece una relación sentimental con su víctima a través de internet y, después de ganar su confianza, comienza a solicitar dinero u otros recursos.

En este caso, la Policía no reveló públicamente la identidad de las personas que estarían detrás del fraude.

Además del dinero, la víctima entregó cientos de tarjetas de regalo de Apple a los responsables del engaño. (Foto referencial: Magnific)

Las autoridades piden desconfiar de estas señales

La Policía Estatal de Pensilvania hizo un llamado a la población para que no realice transacciones financieras con personas que solo conoce por internet.

Incluso si existe una relación aparentemente cercana, las autoridades recuerdan que las identidades digitales pueden ser falsas.

Entre las principales recomendaciones para evitar caer en este tipo de engaños están:

Desconfiar de alguien que diga ser una celebridad, músico, militar u otro profesional y que posteriormente solicite dinero.

Nunca enviar códigos de seguridad de tarjetas de regalo ni realizar transferencias o retiros siguiendo las instrucciones de una pareja conocida exclusivamente por internet.

No proporcionar contraseñas, números del Seguro Social, información bancaria ni códigos de verificación a contactos en línea.

Consultar con familiares o amigos de confianza antes de enviar dinero a alguien que se conoció por internet.

Las autoridades recuerdan que una relación iniciada en internet nunca debe ser motivo para enviar dinero o información financiera. (Foto referencial: Magnific)

Una foto o videollamada tampoco demuestra quién está detrás

Uno de los principales riesgos de estas estafas es que los delincuentes pueden construir perfiles digitales aparentemente convincentes. Fotografías, videos e incluso videollamadas pueden hacer que una persona parezca real, pero no constituyen una prueba definitiva de su identidad.

Por ello, las autoridades recomiendan mantener la cautela cuando una relación exclusivamente virtual comienza a incluir solicitudes de dinero, tarjetas de regalo o información financiera.

La Policía continúa revisando las operaciones relacionadas con el caso de Pensilvania para determinar el alcance de las pérdidas e identificar a los responsables.