Si no llegan a un acuerdo hasta el 20 de abril – fecha en la que vence su contrato colectivo – con los propietarios de los edificios de Nueva York donde laboran, los conserjes, porteros y demás trabajadores de servicios acatarán una huelga. Según el sindicato 32BJ SEIU, sería la primera vez en 35 años que se toma una medida de este tipo y afectaría a unos 1.5 millones de inquilinos, dueños de cooperativas y residentes de condominios en toda la ciudad. En ese escenario, los vecinos tendrían que hacerse cargo de tareas como abrir y cerrar las puertas, organizar los paquetes, limpiar los pasillos, barrer las aceras y sacar la basura a la calle. A continuación, lo que se sabe sobre la posible paralización en NYC.

Los trabajadores reclaman un contrato ‘justo’, mientras los propietarios buscan recortes y un ‘Nivel II’ con sueldos más bajos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

CONSERJES Y PORTEROS DE NUEVA YORK DEJARÍAN SIN SERVICIO A RESIDENTES DE EDIFICIOS

Los porteros y conserjes de edificios de Nueva York podrían entrar en huelga a partir del 20 de abril de 2026, justo cuando vence su contrato colectivo, si no logran un nuevo acuerdo antes de esa fecha. Así lo anunciaron los integrantes del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios 32BJ (SEIU) tras aprobar el miércoles 15 de abril, a mano alzada, la posibilidad de ir a esta medida.

¿Qué están solicitando?

Lograr aumentos salariales que acompañen el aumento del costo de vida (inflación) en Nueva York.

Mejorar los beneficios de pensión y jubilación para los trabajadores de edificios.

Licencias y vacaciones pagadas.

Mantener el seguro de salud completamente cubierto por los empleadores, sin que los trabajadores tengan que empezar a aportar de su bolsillo como propone la parte patronal.

Capacitaciones sobre cómo interactuar con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

¿Qué respondió la junta de propietarios de la ciudad?

La Junta Asesora de Relaciones Laborales del Sector Inmobiliario (RAB, por sus siglas en inglés), que agrupa a unos 3,000 dueños de edificios, planteó que los trabajadores sindicalizados asuman parte del costo de su seguro médico y propone crear una nueva categoría de empleo, llamada “Nivel II”, para quienes sean contratados después del 20 de abril, con un salario menor al de los empleados actuales.

Como era de esperarse, el sindicato rechazó la creación de nuevas categorías de trabajadores con salarios más bajos y más uso de empleados temporales, pues consideran que precarizarían el empleo.

En tanto, la RAB no tiene en mente – por el momento – acceder a las demandas, pues según sus cálculos, un portero o conserje promedio con un contrato sindical gana aproximadamente US$62,000 anuales, pero si se incluyen los costos del seguro médico y otros beneficios, el salario pasaría a US$112,000.

¿Cuántos trabajadores acatarían la huelga?

Si la medida procede, un promedio de 34,000 trabajadores entre porteros, conserjes, personal de limpieza, superintendentes, personal de mantenimiento, administradores de propiedades y otros empleados de servicios de edificios dejarán de laborar de forma indefinida, publicó Gothamist.

El impacto será sobre 3,500 edificios (condominios y sitios de departamentos), que afectaría a aproximadamente 1,5 millones de residentes, que deberán cumplir con las obligaciones de dichos trabajadores.

La disputa por salarios, beneficios y nuevas categorías de empleo podría desencadenar una paralización histórica que afectaría la vida diaria de inquilinos, cooperativistas y residentes de condominios en toda la ciudad (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

EL ALCALDE MAMDANI APOYA LA MEDIDA

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, apoya la huelga de los trabajadores de edificios si no mejoran sus condiciones laborales.

“Bajo nuestra administración, Nueva York es, y siempre será, una ciudad sindical. Enviamos un mensaje claro a todos los propietarios de edificios: los trabajadores del 32BJ no se dejarán intimidar por nadie. Merecen un contrato justo que valore sus contribuciones a nuestros barrios y a nuestra ciudad”, señaló en un comunicado previo a la medida prevista.

UNA PARALIZACIÓN EN 35 AÑOS

Fue en 1991 que estos trabajadores acataron una huelga en Nueva York. En aquel entonces, los conserjes y porteros de edificios dejaron de laborar durante 12 días. A raíz de la medida, obtuvieron una mejora salarial que promediaron el 4% anual.

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