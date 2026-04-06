Se trata de una iniciativa para beneficiar a las comunidades más lejanas a la sede principal situada en Dallas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Se trata de una iniciativa para beneficiar a las comunidades más lejanas a la sede principal situada en Dallas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Obtener documentos oficiales será más sencillo para la comunidad mexicana que reside en el norte de Texas. Sucede que el en Dallas lanzó el programa “Consulado sobre ruedas" para que los ciudadanos realicen sus trámites esenciales sin necesidad de desplazarse hacia la sede principal. En esta nota, te presentaré en qué fechas de abril estará disponible este servicio y los pasos fundamentales para que reserves tu cita a la brevedad posible. Es una excelente oportunidad para que estés al día con tu documentación.

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Las autoridades consulares informaron que sus respectivas funciones se desarrollarán en espacios de la comunidad situada al norte del ‘Estado de la Estrella Solitaria’, incluyendo organizaciones locales, comercios y centros de eventos.

Se trata de una iniciativa para favorecer a las comunidades que están alejadas de la sede principal. Entonces, tendrán la oportunidad de tramitar pasaportes, matrículas consular o credenciales para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) en distintas ciudades de Texas.

Los ciudadanos mexicanos que residen el norte de Texas podrán aprovechar esta facilidad impulsada por el Consulado mexicano para tramitar cualquier tipo de documento. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Los ciudadanos mexicanos que residen el norte de Texas podrán aprovechar esta facilidad impulsada por el Consulado mexicano para tramitar cualquier tipo de documento. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Fechas y ubicaciones del “Consulado sobre ruedas” en abril del 2026

CiudadLugarUbicaciónFechas disponibles
TylerCentro de eventos ‘Majestad’Del lunes 6 al viernes 10 de abril900 West Bow St, Tyler, TX 75702
DallasSede principalSábado 11 y domingo 12 de abril1210 River Bend Dr, Dallas, TX 75247
Fort WorthCarrillo Event CenterDel lunes 13 al viernes 17 de abril909 East Seminary Dr, Fort Worth, TX 76115
WacoMueblerías CanalesDel lunes 20 al viernes 24 de abril300 N Valley Mills Dr, Waco, TX 76710
Fort WorthFederación de Clubes ZacatecanosDel lunes 27 de abril al viernes 1 de mayo 4323 E Lancaster Ave, Fort Worth, TX 76103
Es importante que te fijes en qué ciudades y horarios estará disponible 'Consulado sobre ruedas'. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Es importante que te fijes en qué ciudades y horarios estará disponible 'Consulado sobre ruedas'. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo reservar una cita para el programa ‘Consulado sobre ruedas’

El Consulado General de México en Dallas especificó que la agenda de atención se apertura el miércoles anterior a cada jornada; es decir, el sistema se habilitará apenas unos días antes de que comience la respectiva semana de servicios.

Para que realices el trámite es necesario que programes tu cita mediante el portal oficial o comunicándote vía WhatsApp al número 424-309-0009. El proceso debe ser realizado de manera personal y no se te brindará atención si no realizaste una reserva previa.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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