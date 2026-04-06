Obtener documentos oficiales será más sencillo para la comunidad mexicana que reside en el norte de Texas. Sucede que el Consulado General de México en Dallas lanzó el programa “ Consulado sobre ruedas " para que los ciudadanos realicen sus trámites esenciales sin necesidad de desplazarse hacia la sede principal. En esta nota, te presentaré en qué fechas de abril estará disponible este servicio y los pasos fundamentales para que reserves tu cita a la brevedad posible. Es una excelente oportunidad para que estés al día con tu documentación.

Las autoridades consulares informaron que sus respectivas funciones se desarrollarán en espacios de la comunidad situada al norte del ‘Estado de la Estrella Solitaria’, incluyendo organizaciones locales, comercios y centros de eventos.

Se trata de una iniciativa para favorecer a las comunidades que están alejadas de la sede principal. Entonces, tendrán la oportunidad de tramitar pasaportes, matrículas consular o credenciales para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) en distintas ciudades de Texas.

Los ciudadanos mexicanos que residen el norte de Texas podrán aprovechar esta facilidad impulsada por el Consulado mexicano para tramitar cualquier tipo de documento. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Fechas y ubicaciones del “Consulado sobre ruedas” en abril del 2026

Ciudad Lugar Ubicación Fechas disponibles Tyler Centro de eventos ‘Majestad’ Del lunes 6 al viernes 10 de abril 900 West Bow St, Tyler, TX 75702 Dallas Sede principal Sábado 11 y domingo 12 de abril 1210 River Bend Dr, Dallas, TX 75247 Fort Worth Carrillo Event Center Del lunes 13 al viernes 17 de abril 909 East Seminary Dr, Fort Worth, TX 76115 Waco Mueblerías Canales Del lunes 20 al viernes 24 de abril 300 N Valley Mills Dr, Waco, TX 76710 Fort Worth Federación de Clubes Zacatecanos Del lunes 27 de abril al viernes 1 de mayo 4323 E Lancaster Ave, Fort Worth, TX 76103

Es importante que te fijes en qué ciudades y horarios estará disponible 'Consulado sobre ruedas'. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo reservar una cita para el programa ‘Consulado sobre ruedas’

El Consulado General de México en Dallas especificó que la agenda de atención se apertura el miércoles anterior a cada jornada; es decir, el sistema se habilitará apenas unos días antes de que comience la respectiva semana de servicios.

Para que realices el trámite es necesario que programes tu cita mediante el portal oficial MiConsulado o comunicándote vía WhatsApp al número 424-309-0009. El proceso debe ser realizado de manera personal y no se te brindará atención si no realizaste una reserva previa.

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