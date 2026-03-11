El Consulado sobre Ruedas de México es un programa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que lleva una “oficina consular móvil” a distintas ciudades para acercar trámites a la comunidad mexicana que vive lejos de la sede principal del consulado. Este mes de marzo llegará a Los Ángeles, pero ¿cuándo exactamente y qué trámites podrán realizar los mexicanos en Estados Unidos? A continuación, resolvemos estas dudas.
Vale precisar que – a nivel general – en estos consulados itinerantes se pueden hacer gestiones como sacar o renovar el pasaporte mexicano, la matrícula consular, la credencial para votar desde el extranjero, registrar nacimientos, solicitar doble nacionalidad para hijos nacidos en EE.UU. y recibir asesoría legal y de protección, sin tener que viajar largas distancias.
¿QUÉ FECHAS Y DÓNDE EXACTAMENTE ESTARÁ EL “CONSULADO SOBRE RUEDAS” EN LOS ÁNGELES?
El “Consulado sobre ruedas” estará en tres lugares de Los Ángeles este marzo de 2026. Toma nota:
Bell Gardens
Neighborhood Youth Center - 5856 Ludell Street, Bell Gardens, CA 90201
- Del martes 3 al sábado 7
- Del martes 10 al sábado 14
- Del martes 17 al sábado 21
- Del martes 24 al sábado 28
Huntington Park
Oficina Jalisco - 2166 E Florence Ave., Huntington Park, CA 90255
- Del martes 3 al sábado 7
- Del martes 10 al sábado 14
- Del martes 17 al sábado 21
- Del martes 24 al sábado 28
Los Ángeles
Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California - 1332 Miller Ave., Los Ángeles, CA 90063
- Del martes 3 al sábado 7
- Del martes 10 al sábado 14
- Del martes 17 al sábado 21
- Del martes 24 al sábado 28
¿QUÉ TRÁMITES PODRÁN REALIZAR LOS MEXICANOS EN EE.UU. EN EL CONSULADO SOBRE RUEDAS?
Durante esas fechas, los mexicanos que acudan a estos puntos del Consulado sobre Ruedas podrán realizar tres trámites consulares:
- Expedición de pasaporte mexicano.
- Matrícula consular.
- Credencial para votar.
¿CÓMO TRAMITAR DICHOS DOCUMENTOS ANTE EL CONSULADO SOBRE RUEDAS?
Para poder tramitar alguno de los documentos en el Consulado sobre ruedas debe sacar una cita, que es gratuita.
Puedes programar tu cita en:
- Opción 1: llama o manda y mensaje de WhatsApp al (424)-309-0009 o visita la página https://citas.sre.gob.mx/
- Opción 2: manda un mensaje de WhatsApp al (213) 507-2981
IMPORTANTE: Solamente se atenderá con cita, así que debes sacarla si quieres hacer algún trámite.
