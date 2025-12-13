Los ciudadanos chilenos residentes en California que estén inscritos en el padrón electoral en el exterior están llamados a votar en la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025 el próximo domingo 14 de diciembre. Los principales locales de votación habilitados para ejercer el sufragio en esta circunscripción consular serán los Consulados Generales de Chile en Los Ángeles y San Francisco. Es fundamental que los electores hayan realizado su registro de domicilio electoral en el extranjero antes de la fecha límite establecida por el Servicio Electoral de Chile (Servel).

Esta jornada electoral es la continuación del proceso iniciado el pasado 16 de noviembre, donde la participación en el exterior alcanzó el 40% del padrón. En aquella primera vuelta, se instalaron 425 mesas receptoras de sufragio en 64 países, reflejando un amplio despliegue logístico que incluye la coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servel.

Para la segunda vuelta, se espera que el proceso se desarrolle con la misma eficiencia, con el voto en el exterior siendo de carácter voluntario, como ocurrió en la primera ronda donde sufragaron 64.269 electores. La votación en la Costa Oeste de Estados Unidos y California será una de las últimas en cerrar a nivel mundial, cerrando el proceso que definirá al próximo presidente de Chile.

La izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast pasaron a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. (Fotos: AFP).

Segunda vuelta Elecciones Presidenciales 2025 en Chile: Fecha, tipo de elección y requisitos

La segunda votación presidencial para definir al sucesor de Gabriel Boric entre la izquierdista Jeanette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast se realizará el domingo 14 de diciembre de 2025 tanto en Chile como en el extranjero.​

En el exterior, el sufragio es presencial y voluntario para quienes tengan su domicilio electoral registrado fuera de Chile, mientras que el voto es obligatorio solo para quienes tienen domicilio electoral en territorio nacional.​

Para votar en el balotaje del domingo 14 de diciembre se utiliza la cédula de identidad o pasaporte chileno vigente, aceptándose también documentos vencidos dentro de los 12 meses anteriores a la elección.​

Consulados y locales en California para votar en la segunda vuelta de las Elecciones en Chile 2025

Los locales de votación en Estados Unidos se ubican en embajadas y consulados chilenos a lo largo de su territorio. Para los residentes en California, en específico, figuran como sedes estos lugares designados por el Consulado General de Chile en Los Ángeles y el Consulado General de Chile en San Francisco:

JUNTA ELECTORAL CIRCUNSCRIPCIÓN LOCAL VOTACIÓN DIRECCIÓN DELEGADO/A JUNTA ELECTORAL Los Ángeles Los Ángeles Local privado Hotel The Biltmore Los Angeles, 506 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90071 María Fernanda del Pilar Romero Zuleta San Francisco San Francisco Local privado San Francisco Marriott Hotel, 480 Sutter Street, San Francisco, CA 94108 Nicolás Alejandro Estrada Irribarra

Conoce los horarios oficiales de apertura y cierre de las mesas de votación en EE.UU. para la segunda vuelta presidencial de Chile 2025. ¡Infórmate y participa! | Crédito: chile.gob.cl / Referencial

Horario, mesas y padrón de la segunda vuelta de las Elecciones en Chile 2025

Las mesas receptoras de sufragio para la segunda vuelta de las Elecciones en Chile 2025 en el exterior funcionan, de manera referencial, entre las 8:00 y las 18:00 horas del día de la votación.​

El padrón para chilenos en el exterior es distinto al de Chile; cada persona solo puede figurar en uno de ellos y se cierra 60 días antes de la elección, por lo que solo quienes ya figuren en el registro exterior de California podrán votar allí el 14 de diciembre.​

¿Cómo confirmar tu consulado y mesa para las Elecciones en Chile 2025?

El listado detallado de locales, dirección exacta, número de mesas y asignación por ciudad (por ejemplo, qué comunas o áreas de California votan en Los Ángeles o en San Francisco) se entrega mediante el buscador de locales de votación de Servel y las comunicaciones directas de cada consulado.​ Para confirmar con precisión dónde votas, primero debes ingresar tu RUT en el sitio de Servicio Electoral de Chile (Servel) o revisar las redes oficiales del Consulado General de Chile en Los Ángeles y del Consulado General de Chile en San Francisco, donde se publican recordatorios y detalles logísticos para el balotaje.​