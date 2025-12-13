La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile se realizará el domingo 14 de diciembre de 2025 y también convoca a todos los chilenos que viven en Florida con domicilio electoral en el exterior . En este estado, el Consulado General de Chile en Miami es la referencia central para el voto chileno desde Estados Unidos en la circunscripción de Florida.​

¿Qué se vota en la segunda vuelta del 14 de diciembre?

El 14 de diciembre se define la Presidencia de la República entre las dos candidaturas más votadas en la elección del 16 de noviembre. Para los chilenos en el extranjero, incluida la comunidad residente en Florida, solo se vota por presidente y el sufragio es presencial y voluntario.​

El procedimiento de votación en el exterior es prácticamente el mismo que en Chile: el elector acude a su local asignado, se identifica ante la mesa y marca su preferencia en la cédula oficial. Las mesas receptoras de sufragios funcionan entre las 08:00 y las 18:00 horas locales , manteniéndose abiertas si aún hay personas en fila a la hora de cierre.​

¿Quiénes pueden votar desde Florida

Pueden votar las y los chilenos mayores de 18 años que figuren en el padrón de electores en el extranjero con domicilio electoral en algún país distinto de Chile, por ejemplo Estados Unidos. El voto desde el extranjero no es obligatorio, a diferencia de lo que ocurre con quienes tienen domicilio electoral en Chile, donde rige el voto obligatorio para elecciones presidenciales.​

Para saber si estás habilitado y cuál es tu local, debes revisar tus datos en el sitio oficial de Servel (consulta.servel.cl), ingresando tu RUN. En esa plataforma verás la ciudad, el local de votación y el número de mesa que te corresponde para la segunda vuelta.​

Consulado General de Chile en Miami: dirección y datos clave

En Florida, el Consulado General de Chile en Miami es la principal representación consular responsable de la circunscripción que incluye los estados de Florida, Tennessee, Alabama, Georgia, South Carolina y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico . Sus datos oficiales son:​

Dirección: 800 Brickell Avenue, Suite 1200, Miami, Florida, 33131.​

Teléfonos: +1-305-373-8623 y +1-305-373-8624.​

Correo electrónico:

miami@consulado.gob.cl

Aunque esta es la dirección exacta del consulado, el local de votación que asigna Servel puede instalarse en el propio edificio consular o en otro recinto de la ciudad (por ejemplo, un campus universitario u otro centro habilitado). Por eso, siempre debes confirmar en la plataforma de Servel cuál es el local concreto asociado a tu mesa para la segunda vuelta del 14 de diciembre.​

Referencias clave para votar desde Florida

Elemento Detalle Consulado de referencia Consulado General de Chile en Miami. Dirección consulado 800 Brickell Avenue, Suite 1200, Miami, FL 33131. Teléfono principal +1-305-373-8623. Correo electrónico miami@consulado.gob.cl. Horario mesas (referencial) 08:00 a 18:00 hora local. Plataforma para revisar local consulta.servel.cl.

Locales de votación en Florida: cómo saber dónde te toca

En elecciones recientes, Servel ha definido locales específicos para Miami y otras ciudades del mundo, muchas veces en instituciones educativas o centros comunitarios, sin que necesariamente coincidan con la oficina consular. En el caso de Florida, uno de los recintos que se ha utilizado como local de votación para la comunidad chilena es el Miami Dade College – Kendall Campus, ubicado en 11011 SW 104th St, Miami, FL 33176 , lo que refleja la posibilidad de que el voto se concentre en espacios amplios y accesibles.​

Sin embargo, el listado oficial y definitivo de locales y mesas de votación para la segunda vuelta del 14 de diciembre se consulta únicamente a través de Servel, ya que pueden existir cambios entre primera y segunda vuelta o entre distintos procesos electorales. Nunca se debe asumir que el lugar será el mismo que en elecciones anteriores sin verificar la información para 2025..

Pasos para preparar tu voto en Florida

Para que el 14 de diciembre sea una jornada fluida, la comunidad chilena en Florida puede seguir estos pasos:

Revisar en consulta.servel.cl si estás habilitado para votar y confirmar que tu domicilio electoral está en el extranjero.​

Anotar la dirección exacta del local de votación y el número de mesa; muchas veces el local será distinto del consulado aunque esté en la misma ciudad.​

Verificar que tienes cédula de identidad o pasaporte chileno vigentes o vencidos dentro del plazo permitido por Servel para estas elecciones.​

El día de la elección, se recomienda llegar con anticipación, idealmente durante la mañana, para evitar filas largas en las horas de mayor flujo. También es útil revisar las redes sociales oficiales del Consulado de Chile en Miami, donde suelen publicar recordatorios, mapas y recomendaciones prácticas para el acceso al local de votación.​

El rol del consulado y la importancia del voto exterior

El Consulado General en Miami no solo tramita pasaportes o visas, sino que también actúa como enlace entre Servel y la comunidad chilena para facilitar información sobre el proceso electoral. A través de su sitio web y redes oficiales se difunden instrucciones sobre horarios, requisitos documentales y orientación básica para quienes llegan a votar.​

Para los chilenos que viven en Florida, participar en la segunda vuelta del 14 de diciembre es una oportunidad concreta de incidir en la definición del próximo presidente desde el lugar donde residen. Planificar el traslado hacia el local asignado, tener claros los datos del consulado en Miami y revisar la información oficial de Servel son pasos esenciales para que tu voto cuente sin contratiempos en esta etapa decisiva del proceso electoral 2025.