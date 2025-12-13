La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile se realizará el domingo 14 de diciembre de 2025 y también convoca a todos los chilenos residentes en Estados Unidos con domicilio electoral en el exterior . En Texas, el Consulado General de Chile en Houston es la principal referencia consular y suele articular el voto exterior en su circunscripción.​

¿Por qué se vota en la segunda vuelta del 14 de diciembre?

La jornada del 14 de diciembre corresponde a la segunda votación presidencial, es decir, la definición entre las dos candidaturas más votadas en la elección del 16 de noviembre. Para los chilenos en el extranjero, solo se elige presidente de la República, mediante voto presencial y voluntario en los locales de votación designados.​

De acuerdo con el Servicio Electoral (Servel), las mesas receptoras de sufragios se abren a las 08:00 y cierran a las 18:00 hora local , tanto en Chile como en el exterior, salvo que aún haya personas en fila al cierre. La segunda vuelta se considera un nuevo acto electoral, por lo que rigen nuevamente todas las normas de propaganda, financiamiento y escrutinios propias de una elección presidencial.​

¿Quiénes pueden votar desde Texas para las Elecciones de Chile 2025?

Pueden votar las y los chilenos mayores de 18 años que figuren en el “Padrón de Electores en el Extranjero” con domicilio electoral en Estados Unidos registrado antes del cierre de cambios de domicilio en 2025. El voto en el exterior sigue siendo voluntario, a diferencia del voto en Chile, que es obligatorio para quienes tienen domicilio electoral en territorio nacional.​

Para saber si estás habilitado y dónde te corresponde votar, el paso clave es consultar tus datos electorales en el sitio oficial de Servel: consulta.servel.cl, ingresando tu RUN sin puntos y con guion. En esa plataforma se muestra la dirección exacta de tu local de votación y la mesa asignada, información que es obligatoria revisar antes de viajar a cualquier consulado o ciudad dentro de Texas.​

Consulado General de Chile en Houston (Texas) para Elecciones Generales 2025

En Texas, el principal punto de referencia para asuntos consulares y de voto exterior es el Consulado General de Chile en Houston. Según el registro consular oficial, sus datos son los siguientes:​

Dirección: 1300 Post Oak Blvd., Suite 1130, Houston, TX 77056.​

Teléfonos de contacto: +1 832 668 5835 y +1 832 831 4947 (además de otros números de contacto asociados a la oficina).​

Correo electrónico general:

houston@consulado.gob.cl

Circunscripción consular: estados de Texas, Nuevo México, Oklahoma, Arkansas, Mississippi y Luisiana.​

Es fundamental entender que el consulado no siempre es el mismo inmueble que el local de votación, aunque en muchos casos el Servel instala las mesas en dependencias consulares o en recintos cercanos gestionados por la misión. Por eso, incluso si tu ciudad está bajo la circunscripción de Houston, debes confirmar en la consulta de Servel cuál es el local específico asignado para tu mesa en la segunda vuelta.​

Consulados y representantes en Dallas y otras ciudades de Texas

Además del Consulado General en Houston, la red oficial consular de Chile considera representación honoraria en el área de Dallas–Fort Worth, dependiente administrativamente del consulado de Houston. Una dirección frecuentemente asociada a la representación chilena en Dallas es 3500 Oak Lawn Ave., Suite 230, Dallas, TX 75219, la cual se utiliza como referencia para trámites consulares de carácter honorario.​

Sin embargo, el hecho de que exista un consulado honorario en Dallas no implica que allí necesariamente funcionen mesas de votación el 14 de diciembre. El único modo de saber si tu local de sufragio está en Houston, Dallas u otra ciudad es revisar tu inscripción electoral en la web de Servel, donde se publica el listado definitivo de locales y mesas para el voto en el exterior.​

Dónde votar en Texas para las Elecciones de Chile 2025

Para evitar errores de desplazamiento y pérdida de tiempo, se recomienda seguir estos pasos básicos antes del 14 de diciembre:​

Ingresar a consulta.servel.cl y revisar tu mesa y local de votación en el extranjero.​ Verificar la ciudad exacta del local dentro de Texas (por ejemplo, Houston u otra indicada por el Servel).​ Revisar el horario de funcionamiento de las mesas y planificar el viaje considerando tiempos de traslado y posibles filas.​ Llevar cédula de identidad o pasaporte chileno vigentes o vencidos hasta 10 años, documentos válidos para votar según la normativa vigente.​

En términos prácticos, la mayoría de los chilenos en Texas que figuran en el padrón exterior se conectan territorialmente al Consulado General de Chile en Houston, por lo que es habitual que los locales de votación se concentren en esa ciudad. Aun así, Servel puede definir recintos específicos que no necesariamente coinciden con la oficina consular, por lo que nunca debe improvisarse la dirección sin confirmación oficial.​

Requisitos y recomendaciones para el día de la elección

La normativa del voto exterior fija condiciones claras para participar en la segunda vuelta. Algunas recomendaciones útiles para chilenos en Texas son:​

Verificar con anticipación la vigencia de tu documento de identidad chileno; si está vencido por más de 10 años, no será aceptado para sufragar.​

Llegar con tiempo al local de votación, considerando que las mesas pueden presentar mayor flujo en horas punta como media mañana o primeras horas de la tarde.​

Consultar directamente al Consulado de Chile en Houston ante cualquier duda sobre circunscripción, accesibilidad del local o situaciones excepcionales.​

El voto en el exterior es voluntario, pero constituye una herramienta clave para que la comunidad chilena residente en Estados Unidos influya en la definición del próximo presidente de Chile. Planificar el desplazamiento hacia el consulado o local asignado en Texas y revisar tus datos electorales con anticipación son pasos esenciales para ejercer ese derecho sin contratiempos el domingo 14 de diciembre.