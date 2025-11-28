La contaminación del aire puede ser perjudicial para la salud, en especial para los adultos mayores, los niños y las personas con problemas respiratorios. Ante los altos índices de mala calidad del aire en EE.UU., hay algunos estados que han activado alertas. ¿De cuáles se trata y por qué? En esta nota te lo contamos.

LOS ESTADOS QUE ACTIVARON LA ALERTA POR CALIDAD DEL AIRE EN EE.UU.

Las autoridades de los estados de California y Oregón han lanzado alertas ambientales tras detectar que la calidad del aire empeoró en algunas zonas. De acuerdo con el mapa AirNow de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), los condados afectados son Josephine y Curry, en Oregón; y Del Norte y Siskiyou, en California.

En dichas zonas, los niveles de contaminación son perjudiciales para la salud; por tanto, recomendaron a sus residentes no exponerse en la calle y permanecer, de ser posible, en sus casas con el fin de evitar algunas alergias y enfermedades respiratorias.

Aire “insalubre” en EE.UU. ¿Por qué California y Oregón piden quedarse en casa? (Foto: Pixabay)

¿CÓMO SE DETERMINA LA CALIDAD DEL AIRE?

La Calidad del Aire (ICA) se determina midiendo la concentración de ciertos contaminantes y traduciéndola a un índice sencillo de entender, como el Índice de Calidad del Aire (ICA o AQI).

Para medir la calidad del aire, se deben considerar varios contaminantes básicos, que generalmente son monitoreados por estaciones de control. Estos incluyen el monóxido de azufre (SO), el dióxido de nitrógeno (NO2), el dióxido de carbono (CO2), el ozono (O3) y las partículas totales en suspensión (PST), publica Atfil.

Las estaciones de monitoreo registran estos valores de forma continua y los comparan con estándares de salud para clasificar el aire como bueno, moderado, dañino, etc.​ Una vez que se sabe cuál es la calidad, se categoriza por colores en un mapa interactivo. Así pues, el rojo indica las zonas más afectadas y en peligro. Mientras mayor sea el índice del ICA, será peor.

Hay que tener en cuenta que se utiliza una escala de 0 a 500. Por ello, debemos estar alerta cuando los valores son entre 101 y 150 (tono naranja), ya que es indicio de que el aire es nocivo para grupos sensibles. Si oscila de 151 a 200, y el tono es rojizo, indica que la calidad afecta al público en general. Si supera los 300, señala que hay una alerta sanitaria urgente que afectaría a la población en general, publica Semana.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LOS CONDADOS DE ESOS ESTADOS?

En el caso de los condados mencionados de California y Oregón, en ambos casos se encuentran en color rojo.

“Las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, los niños, los adultos mayores, las poblaciones minoritarias y las poblaciones de bajo nivel socioeconómico son los más propensos a verse afectados por la exposición a la contaminación por partículas, ya sea porque son más sensibles o pueden tener exposiciones mayores”, sostiene EPA.

Si quieres saber cuál es la calidad del aire de diversas zonas de Estados Unidos, solamente debes ingresar al sitio web de AirNow para ver la calidad del aire actual o el pronóstico de la calidad del aire para hoy.

De “moderado” a “insalubre”: el brusco cambio en la calidad del aire que preocupa en la Costa Oeste (Foto: Pixabay)

