Si estás pensando viajar por temporada navideña o de fin de año, tenemos una buena noticia para ti, ya que si eres de los pasajeros que transitan por una de las zonas más concurridas del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés), ahora tendrás acceso a un control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) más rápido y moderno. ¿De cuál se trata, en qué consiste y quiénes son los beneficiados? A continuación, Mag El Comercio te cuenta lo que debes saber.

Pasajeros caminan hacia un puesto de control de seguridad de la TSA durante su viaje en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, el 26 de noviembre de 2025 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

¿CUÁL ES EL CONTROL DE LA TSA MÁS RÁPIDO Y MODERNO DE MIAMI?

El Aeropuerto Internacional de Miami inauguró un puesto de control de seguridad de última generación recientemente renovado en la Terminal D. Se trata del nuevo punto de control 2 de la TSA, que es la principal terminal de American Airlines. ¿Dónde se encuentra exactamente? Cerca de las puertas D22 a D25, en la zona de salidas, antes de ingresar al área de embarque.

Este puesto de control está disponible desde el 1 de noviembre de 2025 tras haber permanecido cerrado desde el 2 de septiembre. Para su renovación se destinó US$5,2 millones como parte del Plan “Modernización en Acción” (MIA) de 9 mil millones de dólares del Aeropuerto Internacional de Miami, una iniciativa plurianual para transformar todo el aeropuerto en los próximos 5 a 10 años, se lee en el comunicado del TSA.

“Este punto de control de vanguardia mejora tanto la seguridad como la eficiencia. Al combinar la tecnología más avanzada con operaciones optimizadas, ofrecemos una experiencia más fluida y rápida a los viajeros, manteniendo al mismo tiempo los más altos estándares de seguridad”, señaló Stephen Taber, director de seguridad federal de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Pasajeros esperan en fila para un control de seguridad de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) durante su viaje en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, el 26 de noviembre de 2025 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

¿POR QUÉ ES MÁS RÁPIDO EL PUESTO DE CONTROL 2 DE LA TSA?

El puesto de control 2 de la Terminal D es más ágil y moderno porque está equipado con tecnología de control avanzada.

“Este puesto de control está diseñado para procesar a los pasajeros un 30% más rápido que las filas tradicionales, gracias en parte a un sistema automatizado de devolución de contenedores con capacidad para 500 contenedores por hora”, se lee en el comunico que emitió la TSA.

Se sabe que tiene cuatro carriles de revisión de pasajeros, cada uno con un escáner de detección de explosivos por tomografía computarizada (TC) 3D de última generación. Asimismo, detecta imágenes de 360 grados, por lo que es más precisa. Cada carril tiene un sistema de transporte de devolución de contendores totalmente automatizado.

“Este sistema traslada el equipaje de mano a las máquinas de TC y devuelve los contenedores vacíos al frente de la fila. Los contenedores son aproximadamente un 25% más grandes que los anteriores”, publica El Nuevo Herald.

En entrevista con este medio, el director ejecutivo del MIA, Ralph Cutié, informó que si un equipaje contiene algo sospechoso o que representa una amenaza, se traslada a una zona separada para no detener el tránsito de los viajeros.

Viajeros ingresan a una nueva área de revisión de la TSA durante la inauguración de la ampliación de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, el 4 de junio de 2021 en Los Ángeles (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

LOS MÁS BENEFICIADOS CON EL NUEVO PUESTO DE CONTROL EN EL MIA

Las mejoras con el nuevo puesto de control en el MIA han beneficiado a todos los viajeros, en especial a los que usan la Terminal D, que alberga a American Airlines, toda vez que atiende a 31 millones de pasajeros al año.

Se tiene planeado modernizar el puesto de control 6 en la Terminal F del MIA en septiembre de 2026.

