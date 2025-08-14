En estos días, numerosos inmigrantes residentes en Washington D.C. viven atemorizados ante la fuerte presencia de agentes federales y miembros de la Guardia Nacional en la capital estadounidense. Esta situación se debe a una orden de militarización emitida por el presidente Donald Trump , la cual ha provocado varias detenciones. En un caso reciente, un hombre terminó detenido por autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras conversaba con su esposa por llamada telefónica.

Este caso lo protagoniza Jimmy Ayala, un inmigrante peruano residente en este país. En imágenes compartidas por Noticias Telemundo, se capta el momento exacto que este hombre fue recluido por autoridades del Homeland Security Investigations (HSI), una rama principal de ICE.

Las fuerzas federales de Estados Unidos están presentes en Washington D.C. como parte de reducir el crimen. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Su esposa habló sobre su detención

Shirley Hurtado, esposa de Jimmy Ayala, contó esa tensa situación que vivió su pareja al estar a punto de ser interceptado por las autoridades migratorias . Ella señala que estaban en una llamada telefónica y, de manera repentina, su esposo le avisó la presencia de agentes policiales.

“Me dice: ‘Negra, es el ICE. El ICE me paró’. Cuando seguíamos en la llamada, él gritaba: ‘Por favor, no, por favor, no’. Se escuchaba a los policías que gritaban y hablaban en inglés. Yo no aguantaba con el dolor”, fueron las declaraciones de Shirley a Noticias Telemundo.

Shirley Hurtado contó cómo terminó detenido su esposo por los agentes de ICE. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Se quería autolesionar

Lo llamativo de este caso fue la publicación de ICE en X, asegurando que el inmigrante peruano indocumentado intentó hacerse daño al saber que sería detenido por las autoridades migratorias.

El texto indica que Jimmy Ayala portaba un “gran cuchillo de carnicero” y lo presentó a los agentes federales. Además, “hizo gestos de que se haría daño con él” y se “atrincheró brevemente en su camión de comida” a fin de no ser arrestado.

Capital city cleanup continues!



Illegal Peruvian alien Jimmy Anderson Ayala Mayuri presented a large butcher knife to federal officers and motioned that he’d harm himself with it when we stopped his food truck on National Park Service property in D.C. today.



Estos operativos de los agentes federales y miembros de la guardia en Washington D.C. parte como una campaña contra el crimen que implementó el presidente Trump. Hasta el momento, son más de 100 detenciones y parece que esta cifra se seguirá incrementando.