¿Estás preparado para ser historia? Te comentaré que Nueva York abrió la convocatoria de un voluntariado para aquellas personas que pretenden participar durante los eventos más trascendentales del 2026: el 250 aniversario de Estados Unidos y la Copa del Mundo de la FIFA, que tiene a este país como una de las sedes. Si tienes espíritu de servicio y el deseo de colaborar, es una gran oportunidad para ti. A continuación, te explicaré cuáles son los requisitos esencial y el perfil que buscan los organizadores.
Se trata del programa NYC CERT (Community Emergency Response Team), el cual está reuniendo a decenas de residentes de la Gran Manzana para que reciban un exhaustivo entrenamiento y sepan cómo actuar en situaciones críticas durante eventos de gran magnitud.
Entonces, los voluntariados son capaces de brindar asistencia adecuadas en caso ocurran algún incendio o desastre; es más, tienen la facultad de otorgar una atención médica básica.
Aunque este programa no brinda algún remuneración económica, capacita adecuadamente a sus participantes; de esa manera éstos obtienen conocimientos clave para que afronten escenarios peligrosos.
Por qué es un desafío la Copa del Mundo 2026 y el 250 aniversario de EE.UU. en Nueva York
Respecto al Mundial, la Gran Manzana es una de las sedes de este evento deportivo; albergará un total de 8 partidos, incluyendo la final del certamen. Entonces, significa que la ciudad contará con miles de fanáticos del fútbol en los exteriores de los estadios y en sus principales calles.
De igual manera sucede con el 250 aniversario de EE.UU. que se celebrará el próximo 4 de julio del presente año; miles de neoyorquinos querrán festejar este semiquincentenario a lo grande; lo cual contará con presencia de estas personas en las calles.
Debido a este volumen de personas, es un desafío importante para las autoridades locales, ya que significa prestar una mayor atención en movilidad, seguridad y manejo de multitudes. Es así que este voluntariado y otras acciones pretenden prevenir el colapso de la red.
Quiénes pueden acceder al programa NYC CERT
- Tener 18 años o más.
- Vivir o trabajar en la ciudad de Nueva York.
- Aceptar a una revisión de antecedentes de la oficina de manejo de emergencias de la ciudad.
- Completar el curso básico de entrenamiento.
- Comprometerse al menos un año de servicio voluntario después de graduarte.
Lo importante es que no te pedirán experiencia previa en emergencias, solo tienes que tener disposición de aprender y colaborar con la comunidad de Nueva York.
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