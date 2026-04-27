¿Estás preparado para ser historia? Te comentaré que Nueva York abrió la convocatoria de un voluntariado para aquellas personas que pretenden participar durante los eventos más trascendentales del 2026: el 250 aniversario de Estados Unidos y la Copa del Mundo de la FIFA , que tiene a este país como una de las sedes. Si tienes espíritu de servicio y el deseo de colaborar, es una gran oportunidad para ti. A continuación, te explicaré cuáles son los requisitos esencial y el perfil que buscan los organizadores.

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Se trata del programa NYC CERT (Community Emergency Response Team), el cual está reuniendo a decenas de residentes de la Gran Manzana para que reciban un exhaustivo entrenamiento y sepan cómo actuar en situaciones críticas durante eventos de gran magnitud.

Entonces, los voluntariados son capaces de brindar asistencia adecuadas en caso ocurran algún incendio o desastre; es más, tienen la facultad de otorgar una atención médica básica.

Aunque este programa no brinda algún remuneración económica, capacita adecuadamente a sus participantes; de esa manera éstos obtienen conocimientos clave para que afronten escenarios peligrosos.

El programa NYC CERT le brinda a sus participantes conocimientos para que afronten situaciones críticas. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Por qué es un desafío la Copa del Mundo 2026 y el 250 aniversario de EE.UU. en Nueva York

Respecto al Mundial, la Gran Manzana es una de las sedes de este evento deportivo; albergará un total de 8 partidos, incluyendo la final del certamen . Entonces, significa que la ciudad contará con miles de fanáticos del fútbol en los exteriores de los estadios y en sus principales calles.

De igual manera sucede con el 250 aniversario de EE.UU. que se celebrará el próximo 4 de julio del presente año; miles de neoyorquinos querrán festejar este semiquincentenario a lo grande ; lo cual contará con presencia de estas personas en las calles.

Debido a este volumen de personas, es un desafío importante para las autoridades locales, ya que significa prestar una mayor atención en movilidad, seguridad y manejo de multitudes. Es así que este voluntariado y otras acciones pretenden prevenir el colapso de la red.

Los que forman parte del voluntariado brindarán asistencia durante la Copa Mundial de 2026 y el 250 aniversario de EE.UU. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Quiénes pueden acceder al programa NYC CERT

Tener 18 años o más.

Vivir o trabajar en la ciudad de Nueva York.

Aceptar a una revisión de antecedentes de la oficina de manejo de emergencias de la ciudad.

Completar el curso básico de entrenamiento.

Comprometerse al menos un año de servicio voluntario después de graduarte.

Lo importante es que no te pedirán experiencia previa en emergencias, solo tienes que tener disposición de aprender y colaborar con la comunidad de Nueva York.

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