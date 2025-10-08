La inesperada aparición de ICE en los distintos puntos de Estados Unidos ha obligado a los inmigrantes tomar dos caminos: esconderse en sus hogares o huir rápidamente con el propósito de no ser arrestados . La segunda opción se pudo visualizar en Los Ángeles, ya que un hombre latino corrió velozmente al presenciar a los agentes federales de inmigración. Para su suerte, no fue capturado.

Según información compartida por Univision Noticias, este inmigrante, de nombre Luis, estaba en los exteriores de su casa descargando mercancía de su vehículo con total tranquilidad, pero esto cambió al presenciar dos vehículos negros de los cuales descendieron dos agentes de civil.

“No me lo dejé arrimar y corrí. Corrí, corrí, corrí lo más que pude y, ¿dónde voy a estar más seguro? Pues en mi casa", contó al medio citado.

El momento en que los agentes federales están persiguiendo a Luis con el propósito de capturarlo. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Para este hombre, sentía una mayor preocupación que los agentes federales de inmigración aparezcan en los alrededores de su centro laboral, pues es consciente la gran cantidad de trabajadores latinos. Sin embargo, quedó sorprendido ante su reciente experiencia.

Si bien los agentes hicieron el intento de detenerlo, no cumplieron con su cometido. Luis está “eternamente agradecido con Dios” por la posibilidad de seguir con libertad. Sabe que, si era capturado, sería puesto bajo custodia de ICE y, posiblemente, deportado.

Ante la experiencia que vivió, Luis está planeando mudarse a otra viviendo para recuperar su tranquilidad. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Teme que ICE nuevamente aparezca

Luis aún siente ese temor y miedo por la persecución de los agentes federales de inmigración. Él considera que no estará a salvo en su hogar, pues en el momento menos esperado presenciará nuevamente a las autoridades migratorias.

Lo interesante de este caso es que este inmigrante fue detenido por ICE y había aceptado firmar su salida voluntaria. Sin embargo, nuevamente retornó a los Estados Unidos de manera ilegal y tuvo como propósito obtener la Visa U, ya que fue víctima de robo.

A pesar de que es un extranjero ilegal, Luis desea mantenerse en este país. Ahora, está planeando mudarse a otra vivienda para recuperar la tranquilidad.