Una Corte de Apelaciones dio luz verde a una decisión que podría tener profundas repercusiones en la política migratoria de Estados Unidos. El tribunal falló a favor del Departamento del Tesoro y autorizó al IRS a compartir ciertos datos con el DHS y el ICE para fines de control migratorio. En la práctica, esta determinación abre la puerta a que el gobierno de Donald Trump acelere procesos de deportación contra inmigrantes indocumentados, al permitir el intercambio de información relacionada principalmente con direcciones.

La fiscal general Pam Bondi celebró el fallo y lo calificó como “una victoria crucial” para la agenda del presidente Trump de “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”. El mensaje político fue claro: la administración considera esta decisión como un respaldo judicial clave para fortalecer la cooperación entre agencias federales en materia migratoria.

Today’s court decision allowing @USTreasury to share IRS data with @ICEgov is a crucial victory for President Trump’s agenda to Make America Safe Again. It also reaffirms a simple truth: laws set by Congress must be… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) February 24, 2026

Qué argumentó la Corte

La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia sostuvo en su decisión que “es poco probable que los recurrentes tengan éxito en cuanto al fondo de sus reclamaciones”. En el fallo, el tribunal explicó que el Código 26 de Estados Unidos, sección 6103, es claro al establecer que, tras recibir una solicitud válida, el IRS debe revelar la “información de la declaración” que no sea “información de la declaración del contribuyente”.

El punto central gira en torno a las direcciones. Según la Corte, la ley establece que las direcciones pueden divulgarse si no constituyen “información de la declaración del contribuyente”. Incluso precisa que, a efectos de este párrafo, la identidad del contribuyente —incluida su dirección postal— no se considera información protegida bajo esa categoría. “Por lo tanto”, concluye el tribunal, “las direcciones no reciben ninguna protección especial contra su divulgación”.

Además, el tribunal rechazó el argumento de que el memorando de entendimiento entre el IRS y el ICE fuera arbitrario. A su juicio, se trata de una declaración de política no vinculante y sin efecto legal definitivo, por lo que no puede revisarse bajo la Ley de Procedimiento Administrativo. También indicó que los demandantes “no han demostrado claramente” que tengan derecho a una medida cautelar para frenar la colaboración entre ambas agencias.

La decisión judicial respalda la colaboración entre ICE, DHS e IRS en investigaciones relacionadas con inmigración. | Crédito: Mandel NGAN / AFP

El origen de la demanda

La primera demanda fue presentada en marzo de 2025 por organizaciones comunitarias como Centro de Trabajadores Unidos, Solidaridad Inmigrante DuPage, Somos Un Pueblo Unido e Inclusive Action for the City. Estas agrupaciones cuestionaron la legalidad del intercambio de información y advirtieron sobre posibles violaciones a la privacidad de los contribuyentes.

La decisión ahora respaldada por la Corte de Apelaciones ratifica un fallo previo de una Corte de Distrito emitido en mayo del año pasado. No obstante, los jueces aclararon que únicamente resolvieron sobre este aspecto concreto y no sobre la legalidad de futuras acciones que el IRS o el DHS puedan adoptar tras la formalización del memorando.

Organizaciones civiles cuestionan el alcance del acuerdo entre ICE, DHS e IRS por posibles implicaciones en la privacidad. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG, usando la IA de Gemini

Errores y preocupaciones sobre privacidad

El caso cobra mayor relevancia porque, a principios de este mes, documentos judiciales revelaron que el IRS había compartido erróneamente información fiscal de miles de personas con el DHS como parte del acuerdo.

En una declaración presentada por la directora de Riesgos y Control del IRS, Dottie Romo, se indicó que la agencia solo pudo verificar aproximadamente 47,000 de los 1.28 millones de nombres solicitados por el ICE. En menos del 5% de los casos se proporcionó información adicional sobre direcciones, lo que podría implicar una posible violación de las normas de privacidad diseñadas para proteger los datos de los contribuyentes.

Este punto es clave. Aunque el tribunal consideró que las direcciones no gozan de protección especial bajo la ley citada, el debate público y legal sobre el alcance de la privacidad fiscal está lejos de cerrarse. La cooperación entre el IRS, el DHS y el ICE podría intensificarse en los próximos meses, mientras organizaciones civiles evalúan nuevas estrategias legales para frenar lo que consideran un precedente preocupante en materia de protección de datos e inmigración.

