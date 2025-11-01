El cierre del Gobierno de Estados Unidos ha dejado a millones de familias en una situación incierta, especialmente en Florida, donde 2.98 millones de personas dependen del programa SNAP (Asistencia Nutricional Suplementaria) para poder alimentarse. Con la suspensión temporal de este beneficio, los bancos de alimentos se han convertido en la principal red de apoyo para quienes necesitan comida gratuita.

“Miami-Dade es uno de los condados más afectados: el 24% de los hogares, casi uno de cada cuatro, dependen de SNAP para poner comida en la mesa”, señaló la alcaldesa Daniella Levine Cava, destacando la gravedad del impacto que el cierre federal está teniendo en las comunidades más vulnerables.

Tras el corte de SNAP en Florida, los bancos de alimentos se han convertido en la principal fuente de apoyo comunitario. | Crédito: SANDY HUFFAKER / AFP

El pasado 31 de octubre, una jueza federal calificó de “ilegal” la decisión del gobierno de Trump de cortar los beneficios alimentarios durante el cierre del gobierno, aunque aún no se ha determinado si el programa puede recibir fondos de emergencia. Sin embargo, expertos legales señalan que eso no sería posible, ya que el costo del programa SNAP supera los 5,000 millones de dólares disponibles en ese tipo de fondos.

¿Qué pasa con el SNAP en Florida?

El Congreso no ha llegado a un acuerdo sobre el presupuesto federal, lo que ha derivado en un “cierre de gobierno” que paraliza temporalmente varios programas, entre ellos el SNAP. El Departamento de Agricultura (USDA) advirtió que “el pozo se ha secado” y que los beneficios no se emitirán para noviembre, dejando a millones de beneficiarios sin acceso a alimentos subsidiados.

Aunque algunos jueces federales han señalado que cortar la ayuda es “ilegal”, la falta de consenso político ha impedido que los pagos se reactiven. Ante este panorama, los bancos de alimentos en Florida están redoblando esfuerzos para cubrir la creciente demanda.

Autoridades locales advierten que el corte de SNAP en Florida podría aumentar la inseguridad alimentaria en los hogares más vulnerables. | Crédito: SANDY HUFFAKER / AFP

Dónde conseguir comida gratis en Florida

Si eres beneficiario de SNAP o atraviesas dificultades para conseguir alimentos durante el cierre del gobierno, puedes acudir a los siguientes bancos de alimentos y centros de ayuda comunitaria:

Feeding South Florida

📍 Broward, Miami-Dade, Monroe y Palm Beach

📍 2501 SW 32 Terrace, Pembroke Park, FL 33023

All Faiths Food Bank De Soto

📍 8171 Blaikie Court, Sarasota, FL 34240

Bread of the Mighty

📍 325 NW 10 Avenue, Gainesville, FL 32601

Feeding Northeast Florida

📍 1116 Edgewood Ave N, Units D/E, Jacksonville, FL 32254

Feeding Tampa Bay

📍 4702 Transport Drive, Building 6, Tampa, FL 33605

📍 Condados de Citrus, Pasco, Pinellas y Polk

America’s Second Harvest of the Big Bend

📍 4446 Entrepot Boulevard, Tallahassee, FL 32310

Feeding the Gulf Coast

📍 5709 Industrial Boulevard, Milton, FL 32583

Florida Gateway Food Bank

📍 Condados de Columbia, Hamilton, Suwannee y Union

Harry Chapin Food Bank of Southwest Florida

📍 3760 Fowler St., Fort Myers, FL 33901

📍 3940 Prospect Ave., #101, Naples, FL 34104

Second Harvest Food Bank of Central Florida

📍 411 Mercy Drive, Orlando, FL 32805

📍 Condados de Brevard, Lake, Orange, Osceola, Seminole y Volusia

Treasure Coast Food Bank

📍 401 Angle Road, Fort Pierce, FL 34947

