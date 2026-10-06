La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos del lunes 5 de octubre volvió a modificar el escenario migratorio para los venezolanos que dependían del Estatus de Protección Temporal (TPS). El máximo tribunal anuló la sentencia que había permitido mantener temporalmente las protecciones para algunos beneficiarios y devolvió el caso a una instancia inferior para que vuelva a analizarlo bajo el nuevo criterio establecido por la propia Corte Suprema. El fallo abre una nueva etapa para quienes habían encontrado en las decisiones judiciales una forma de conservar temporalmente este beneficio migratorio.

La resolución tiene consecuencias que van más allá del TPS. Para los venezolanos que ya perdieron esta protección y no cuentan con otra alternativa migratoria, aumenta la incertidumbre sobre su permanencia en Estados Unidos, su autorización para trabajar y el riesgo de enfrentar un proceso de remoción.

¿Qué decidió la Corte Suprema sobre el TPS de los venezolanos?

La Corte Suprema anuló la sentencia que había permitido mantener temporalmente determinadas protecciones para beneficiarios venezolanos del TPS.

El caso regresa ahora al tribunal inferior, que deberá analizar nuevamente la situación tomando en cuenta el criterio establecido por la Corte Suprema.

En la práctica, la protección judicial que había permitido mantener temporalmente el TPS bajo la sentencia anterior deja de estar vigente. Por ello, quienes ya habían perdido el beneficio no pueden considerar aquella decisión judicial como una protección migratoria vigente.

¿Qué pasa con los venezolanos que ya perdieron el TPS?

De acuerdo con Armando Olmedo, abogado de inmigración, el TPS de los venezolanos ya había sido cancelado y las decisiones judiciales permitieron mantener temporalmente algunas protecciones mientras continuaba la disputa legal.

Con la nueva decisión de la Corte Suprema, esa protección judicial queda anulada.

“Ahora un venezolano puede ser sujeto a una remoción del país”, explicó Olmedo a N+ Univision.

Esto no significa que todos los venezolanos serán deportados inmediatamente. El punto es que quienes ya no tienen TPS y tampoco cuentan con otra protección migratoria pueden quedar expuestos a un proceso de remoción.

Por ello, la situación de cada persona dependerá de si tiene otro beneficio, una solicitud migratoria pendiente u otra base legal que le permita permanecer en Estados Unidos.

Los venezolanos en EE.UU. que perdieron el TPS enfrentan nuevas dudas sobre sus permisos de trabajo y permanencia. | Crédito: AFP

¿Tener un asilo pendiente protege a los venezolanos?

Uno de los escenarios que preocupa a los venezolanos que perdieron el TPS es tener una solicitud de asilo pendiente y considerar que esta, por sí sola, equivale a un estatus migratorio.

Olmedo explicó que no es así.

“Muchas personas y los venezolanos pueden ser detenidos en cualquier momento porque -el asilo pendiente- no da estatus”, afirmó el abogado.

Por ello, una persona que perdió el TPS debe determinar cuál es exactamente su situación migratoria y si cuenta con alguna otra protección. Tener un caso de asilo pendiente no significa automáticamente que tenga un estatus migratorio vigente.

¿Existe riesgo de deportación para los venezolanos?

El abogado considera que existe un riesgo para quienes quedaron sin protección migratoria.

Olmedo aseguró que las acciones de las autoridades migratorias ya comenzaron y mencionó específicamente a Doral, Florida, una ciudad con una importante comunidad venezolana.

“Ya lo comenzaron a hacer en Doral”, señaló. Según el abogado, esta situación también está afectando la vida cotidiana de integrantes de la comunidad venezolana. Algunas personas han reducido sus actividades por temor a salir a la calle, mientras que otras ya enfrentan procesos de remoción.

El riesgo, por tanto, no depende únicamente de haber tenido TPS anteriormente, sino de la situación migratoria actual de cada persona.

¿Qué pasa con los permisos de trabajo vinculados al TPS?

El empleo es otro de los puntos que genera preocupación entre los venezolanos afectados.

Olmedo explicó que las personas cuyo permiso de trabajo dependía exclusivamente del TPS no pueden asumir que continúan autorizadas para trabajar después de perder esa protección.

“Si se pierde el TPS, se pierde el empleo”, afirmó. Esto también tiene implicancias para los empleadores. Una empresa no puede mantener trabajando a una persona que ya no cuenta con una autorización válida para hacerlo.

Por eso, la fecha impresa en una tarjeta de autorización de empleo no necesariamente es el único elemento que debe considerarse. Lo importante es determinar si la autorización continúa vigente y cuál es la base migratoria que la sustenta.

La decisión sobre el TPS para venezolanos también aumenta la preocupación por posibles procesos de remoción. | Crédito: AFP

¿Habrá una nueva protección migratoria para los venezolanos?

Otra de las preguntas es si el gobierno podría establecer una nueva protección para los venezolanos que quedaron fuera del TPS.

Olmedo considera que, por ahora, esa posibilidad es limitada. “El momento vino y se fue”, afirmó.

El abogado hizo referencia a los casos de Haití y El Salvador, cuyas protecciones estuvieron relacionadas con terremotos. Según explicó, Venezuela también atravesó situaciones de este tipo, pero el gobierno no otorgó una nueva protección de TPS para los venezolanos.

“El gobierno no quiso darle TPS a los de Venezuela”, señaló. En ese contexto, Olmedo considera que la política actual continuará enfocada en la remoción de personas que no tengan una protección migratoria.

¿El caso del TPS para venezolanos ya terminó?

No completamente. Aunque la Corte Suprema anuló la sentencia anterior, el litigio todavía continuará en los tribunales.

El máximo tribunal devolvió el caso al tribunal inferior, que deberá volver a analizarlo bajo el criterio establecido en la nueva decisión.

Mientras tanto, el escenario es diferente para los venezolanos que dependían exclusivamente del TPS. Las decisiones judiciales anteriores habían permitido mantener temporalmente determinadas protecciones, pero esa cobertura ya no se mantiene bajo la sentencia que fue anulada.

Para quienes perdieron el TPS, el punto central será determinar qué otra alternativa migratoria tienen para permanecer legalmente en Estados Unidos.

El hecho de haber tenido TPS anteriormente tampoco crea por sí mismo un nuevo estatus migratorio. Por eso, cada venezolano afectado deberá revisar su situación actual, especialmente si tiene un proceso migratorio pendiente, una autorización de empleo basada en otro beneficio o alguna otra protección.