Ante el constante incremento del precio de la gasolina en Estados Unidos, hay una buena noticia para los conductores de diferentes vehículos: Costco abrirá su primera gasolinera independiente. Este nuevo proyecto forma parte de la estrategia de expansión de la compañía en el mercado de combustibles, con el objetivo de ofrecer más opciones a quienes buscan precios competitivos. En las próximas líneas te contaremos en qué consiste esta propuesta, dónde estará ubicada y si será necesario contar con una membresía para poder cargar combustible.

LA PRIMERA GASOLINERA INDEPENDIENTE DE COSTCO

La primera gasolinera independiente de Costco es una propuesta nueva, ya que se presenta en un formato inédito para la cadena, pues a diferencia de sus estaciones habituales, que normalmente se ubican dentro o al costado de sus almacenes, esta será la primera instalación pensada solo para despachar gasolina, sin supermercado ni tienda de conveniencia integrada.

¿Cuándo estará ubicada? La primera gasolinera independiente de Costco estará situada en la ciudad de Mission Viejo, en el condado de Orange, California.

La primera gasolinera independiente de Costco estará situada en la ciudad de Mission Viejo, en el condado de Orange, California. Dirección exacta: · Mission Viejo Freeway Center, en 25732 El Paseo, justo a la salida de la autopista 5.

· Mission Viejo Freeway Center, en 25732 El Paseo, justo a la salida de la autopista 5. ¿Cuándo atenderá al público? La gasolinera tiene previsto abrir en junio.

La gasolinera independiente de Costco estará ubicada en un área de más de 17,000 pies cuadrados y contará con 40 bombas de combustible. En dicho espacio estaba ubicado la antigua tienda de Bed, Bath & Beyond, que al ya no estar en operación fue demolida. De esta forma, se convierte en la estación más grande de la cadena hasta el momento.

¿Habrá más gasolineras bajo la misma modalidad? Costco contempla expandir este modelo a otras regiones. La siguiente estaría ubicada en Hawái, pero para el próximo año, publica El Diario.

La nueva gasolinera de Costco en Mission Viejo funcionará fuera de sus almacenes tradicionales (Foto referencial: Freepik)

¿SERÁ NECESARIA UNA MEMBRESÍA PARA CARGAR COMBUSTIBLE EN LA NUEVA GASOLINERA DE COSCO?

Como sucede con el resto de sus servicios, esta gasolinera independiente solo podrá ser utilizada por socios de Costco, de modo que será imprescindible tener una membresía activa para cargar combustible.

¿Cómo acceder a la membresía de Costco?

No es necesario que seas ciudadano estadounidense ni que tengas un estatus migratorio específico para que puedas asociarte a Costco. Existen tres tipos de membresía:

Membresía Gold Star

Es la membresía básica para uso personal o familiar. Da acceso a todas las tiendas Costco y a las compras en línea en EE.UU. e incluye generalmente dos tarjetas para personas del mismo hogar.

Precio anual: US$65

Membresía Executive

Incluye todos los beneficios de la Gold Star. Además, ofrece alrededor de 2% de reembolso anual en compras elegibles (con tope) y descuentos en servicios como viajes o seguros. De preferencia debe ser usado por quienes compran con frecuencia o en grandes volúmenes.

Precio anual: US$130

Membresía Business (o Empresarial)

Está dirigida a comerciantes, emprendedores o negocios que compran al por mayor para reventa. Con ella puedes agregar tarjetas adicionales y hacer compras a nombre del negocio. Mantiene beneficios similares a la Gold Star, pero con flexibilidad para operaciones comerciales.

Precio anual: US$65

Para cargar combustible en la nueva estación será obligatorio contar con una de las membresías de Costco (Foto referencial: Freepik)

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