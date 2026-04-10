Si eres cliente habitual de Costco y sueles ir a cualquiera de sus almacenes cuando te falta algo en casa, debes saber que hay una fecha en mayo en la que la cadena estadounidense cerrará sus puertas durante 24 horas. Este cierre temporal aplicará a todas las sucursales del país, por lo que conviene tomar previsiones y organizar tus compras con anticipación para no quedarte sin lo que necesitas ese día. En los siguientes párrafos te contaremos exactamente cuándo será y por qué.

A diferencia de otros supermercados, Costco acata varios feriados al año (Foto: AFP)

¿QUÉ FECHA DE MAYO COSTCO CERRARÁ TODAS SUS SUCURSALES Y POR QUÉ?

Todas las sucursales de Costco en Estados Unidos cerrarán sus puertas el lunes 25 de mayo, feriado por el Memorial Day (Día de los Caídos, en español). Por tanto, si esa fecha estabas pensando realizar compras para una reunión, visita o abastecer tu alacena, aprovechando que descansas, no podrás hacerlo porque en ninguna de sus tiendas habrá atención al público.

Por tal motivo, es mejor planificar tus compras para días antes o incluso al día siguiente, ya que la cadena volverá a atender a sus clientes el martes 26.

Vale precisar que a diferencia de otras cadenas, Costco es de las tiendas que más días festivos respeta a lo largo del año. Además del Memorial Day, la compañía tiene previstas otras fechas de cierre en lo que resta del año.

Ten en cuenta que si necesitas realizar compras urgente, otros supermercados como Walmart y Target estarán abiertos ese día.

¿Qué es el Memorial Day?

Memorial Day es un feriado federal en EE.UU. que se celebra el último lunes de mayo y está dedicado a honrar a los militares estadounidenses que murieron mientras servían en las Fuerzas Armadas.

Originalmente surgió tras la Guerra Civil para recordar a los soldados caídos de la Unión, pero con el tiempo se extendió a todos los que fallecieron en conflictos posteriores.

El origen del Memorial Day se remonta a la época de la Guerra Civil estadounidense (Foto: AFP)

¿QUÉ OTRAS FECHAS DE 2026 NO ATENDERÁ COSTCO EN EE.UU.?

3 de julio 2026: Día de la Independencia

Día de la Independencia 7 de septiembre 2026: Labor Day, Día del Trabajo, en español

Labor Day, Día del Trabajo, en español 26 de noviembre 2026: Thanksgiving Day, Día de Acción de Gracias, en español

Thanksgiving Day, Día de Acción de Gracias, en español 25 de diciembre 2026: Navidad

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