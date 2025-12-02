Costco Wholesale Corporation presentó una demanda contra el gobierno federal con el objetivo de detener los aranceles de emergencia impuestos por el expresidente Donald Trump y recuperar el dinero que, según la compañía, pagó de forma indebida por productos importados.

Según el portal Fox Business, la acción legal fue presentada ante la Corte de Comercio Internacional, donde Costco sostiene que Trump utilizó indebidamente una ley de poderes de emergencia para aplicar aranceles a bienes provenientes de China, México, Canadá y muchos otros países, a pesar de que esa normativa no le permite crear ni aumentar tarifas.

La empresa asegura que estuvo pagando estos aranceles durante todo el año y que ahora enfrenta un plazo que podría impedirle recuperar ese dinero. Según Costco, el gobierno comenzará a “liquidar” sus entradas de importación a partir del 15 de diciembre.

Una vez que una entrada de importación es liquidada, la cifra del arancel queda fijada y los importadores normalmente pierden la posibilidad de impugnarla o solicitar un reembolso.

La empresa asegura que estos cargos fueron impuestos sin base legal y que ha pagado millones durante el último año. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Costco informó que una de sus entradas ya fue finalizada y que otras están próximas a alcanzar ese límite, lo que llevó a la compañía a presentar la demanda de inmediato.

En su petición, solicita que la corte declare inválidas las órdenes que establecieron los aranceles, que prohíba a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza aplicarlos a sus futuras importaciones y que obligue al gobierno a devolver todas las tarifas que ya pagó bajo ese programa de emergencia.

Esta demanda ubica a Costco dentro del grupo de empresas que están cuestionando la legalidad de las acciones arancelarias tomadas por Trump. A lo largo del año, compañías de diversos sectores presentaron demandas similares.

Por ejemplo, Learning Resources, Inc., fabricante de juguetes educativos, advirtió que estos aranceles de emergencia aumentarían significativamente su factura anual. También V.O.S. Selections, Inc., importadora de vinos y licores, logró importantes fallos judiciales que anularon las órdenes arancelarias y llevaron el asunto hasta la Corte Suprema.

La empresa asegura que los aranceles de emergencia, impuestos por el gobierno de Trump, fueron aplicados sin autoridad legal. (Foto: Jim WATSON / AFP) / JIM WATSON

Además de esas compañías, otros importadores, incluidas empresas textiles, proveedores de autopartes y distribuidores de bienes de consumo, han demandado argumentando que los aranceles generaron incrementos repentinos de costos y perturbaciones en la cadena de suministro que no pudieron absorber.

Costco se apoya en esos fallos previos, ya que tanto la Corte de Comercio Internacional como el Tribunal Federal de Apelaciones determinaron anteriormente que la ley de emergencia invocada por Trump no autoriza la creación de aranceles.

Sin embargo, Costco sostiene que esas decisiones por sí solas no garantizan que las empresas puedan recibir reembolsos a menos que presenten sus propias demandas antes de que sus entradas sean liquidadas.

La Corte Suprema escuchó los argumentos sobre este asunto el mes pasado y se espera un fallo pronto. La decisión podría definir la rapidez con la que avanzará el caso de Costco y determinar si otras decenas de empresas podrán solicitar reembolsos por aranceles que, según ellas, fueron impuestos sin la debida autoridad legal.

Cuáles son los aranceles de emergencia que Costco busca frenar

Costco está impugnando los aranceles de emergencia que Donald Trump aplicó a importaciones desde países como China, México, Canadá y muchos otros mediante la ley IEEPA. Esa ley permite tomar medidas económicas en situaciones de emergencia, pero no autoriza crear ni aumentar tarifas aduaneras, por lo que Costco sostiene que los aranceles fueron impuestos sin base legal.

La empresa pagó estos cargos durante todo el año y ahora busca detenerlos, evitar que sus importaciones sean “liquidadas”, lo que le impediría reclamar reembolsos, y recuperar el dinero que considera cobrado indebidamente.

Costco argumenta que estos aranceles elevaron injustamente el costo de los productos importados y afectaron su operación.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí