Cada año, cuando se acerca el Día de los Veteranos, muchos estadounidenses se preguntan qué negocios permanecerán abiertos para atender sus necesidades cotidianas. Entre ellos, Costco siempre destaca como uno de los almacenes mayoristas más populares del país. Conocido por sus precios competitivos y su amplia variedad de productos, este gigante del retail suele cerrar sus puertas solo en contadas ocasiones. Pero, ¿qué sucede el Día de los Veteranos de 2025?

A diferencia de otros días festivos federales, el Día de los Veteranos no es una fecha en la que Costco cierre sus puertas . Así que si planeas aprovechar tu día libre para hacer compras, surtir tu despensa o adelantar las compras navideñas, puedes hacerlo sin problema. La compañía confirmó que sus almacenes abrirán con normalidad el martes 11 de noviembre de 2025 , manteniendo los horarios habituales para todos sus socios.

Costco es uno de los supermercados favoritos de los estadounidenses (Foto: EFE)

COSTCO TIENE UNA POLÍTICA MUY CLARA RESPECTO A LOS FERIADOS

Sus almacenes solo cierran siete días al año, priorizando fechas en las que las familias suelen reunirse. Estos días son:

Día de Año Nuevo

Domingo de Resurrección

Día de los Caídos

Día de la Independencia

Día laboral

Día de Acción de Gracias

Día de Navidad

En todos los demás feriados —incluido el Día de los Veteranos—, los socios pueden ingresar a comprar con total normalidad.

Esta decisión refleja el equilibrio que Costco busca mantener entre el bienestar de sus empleados y la comodidad de sus clientes. Al permanecer abierto en un feriado como el Día de los Veteranos, la empresa permite a sus socios aprovechar el tiempo libre para hacer compras esenciales, sin afectar las celebraciones más significativas del calendario.

Según Costco, la cadena de almacenes cierra siete días festivos al año (Foto: Costco)

¿CUÁNTAS TIENDAS COSTCO HAY EN OHIO?

Si resides en Ohio y te preguntas dónde encontrar tu Costco más cercano, el estado cuenta con 13 establecimientos, distribuidos en ciudades como Columbus, Toledo y North Canton, entre otras. Cada una de estas ubicaciones sigue los mismos horarios de apertura y cierre que el resto del país, por lo que puedes planificar tu visita sin complicaciones.

En cuanto a los horarios, los miembros ejecutivos pueden acceder al almacén de lunes a viernes de 9:00 a 20:30, los sábados de 9:00 a 19:00 y los domingos de 9:00 a 18:00. Por su parte, los miembros Gold Star y Business disfrutan de horarios ligeramente diferentes: de lunes a viernes de 10:00 a 20:30, sábados de 9:30 a 19:00 y domingos de 10:00 a 18:00.

Así que, si estás pensando en realizar tus compras el 11 de noviembre, podrás hacerlo sin preocuparte. Ya sea que necesites abastecerte para la semana, comprar artículos de temporada o aprovechar alguna promoción, Costco operará con normalidad durante el Día de los Veteranos 2025.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.