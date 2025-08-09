En el mundo del consumo inteligente, Costco se ha ganado un lugar especial gracias a sus precios competitivos, su sistema de membresía y, para muchos, por ese pequeño ritual que alegra las visitas: las muestras gratis. Caminar por sus pasillos y encontrarse con un bocado inesperado puede parecer un detalle encantador, pero lo que pocos saben es que este inocente placer podría estar jugando en contra de tu bolsillo y de tu tiempo.

LAS MUESTRAS GRATIS NO PERJUDICAN LA SALUD

Antes que nada, tranquilidad: las muestras no representan un riesgo para tu salud. Quienes las ofrecen no son empleados directos de Costco, sino parte de una empresa externa llamada Club Demonstration Services (CDS). Esta compañía capacita a sus trabajadores en estrictas normas de seguridad alimentaria para garantizar que lo que pruebas sea seguro.

De hecho, el propio sitio web de CDS asegura que todos sus empleados cuentan con supervisión constante en tienda y están certificados en manipulación de alimentos. Así que por el lado sanitario, no hay nada de qué preocuparse. El verdadero truco está en lo que estas degustaciones provocan en tu mente.

Las muestras gratuitas están diseñadas con un objetivo claro: provocar una compra impulsiva (Foto: Costco)

¿POR QUÉ DEBERÍAS EVITAR LAS MUESTRAS GRATIS?

Según la experta en ahorro al consumidor Andrea Woroch, estas muestras gratuitas no están ahí solo para endulzarte el recorrido, sino que tienen un objetivo claro y calculado: generar compras impulsivas. Y si haces las compras con hambre, la estrategia se vuelve aún más efectiva. Un producto que en otras circunstancias pasarías por alto, de pronto parece irresistible.

El problema no se limita a gastar más de lo previsto. Hay otro enemigo silencioso: el tiempo. Ir a Costco ya es una experiencia que requiere paciencia, pues sus pasillos amplios y la ubicación estratégica de sus productos invitan a recorrer más de lo necesario. Pararte a probar cada muestra solo prolonga ese maratón de compra.

Además, esas pequeñas estaciones suelen convertirse en puntos de aglomeración. La espera para que repongan una bandeja puede llevarte a curiosear productos cercanos que jamás habías considerado. Sin darte cuenta, puedes terminar con una caja de proteína en polvo en tu carrito, sin recordar exactamente por qué decidiste llevarla.

También es común que estas estaciones de prueba generen aglomeraciones (Foto: Costco)

¿CÓMO EVITAR CAER EN ESTA TRAMPA SUTIL?

Woroch propone estrategias simples pero efectivas. Una de ellas es agregar el producto tentador a una lista de deseos para evaluarlo más adelante, quizá cuando esté en oferta o cuando realmente lo necesites.

Otra opción creativa es tomarle una foto y dejar que la imagen descanse en tu galería, inspirándote en la tendencia viral de ahorro en TikTok llamada “Screenshotting”, que promueve la idea de pensar dos veces antes de comprar. Si el deseo persiste días después, tal vez valga la pena.

Por último, si la tentación es fuerte, hazte una pregunta clave: ¿estás dispuesto a sacrificar otro producto ya planeado por este nuevo capricho? Si la respuesta es no, lo mejor es sonreír, agradecer y seguir tu camino.

