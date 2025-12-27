La llegada de 2026 mantiene a todos con gran expectativa, ya que muchos planifican diversas actividades a lo largo del año. Por ello, es usual que realicen compras para su casa, una reunión, una visita y más, acercándose a sus tiendas favoritas. Si eres de las personas que va a Costco, te contamos que la cadena cerrará sus sucursales en determinadas fechas. Conoce cuándo para que no te sorprendan.

LAS FECHAS EN LAS QUE COSTCO CERRARÁ SUS SUCURSALES EN 2026

Costo confirmó que todas sus sucursales permanecerán cerradas el jueves 1 de enero de 2026 porque ese día se considera feriado de Año Nuevo; por tanto, sus trabajadores tendrán un descanso esa fecha, reanudando sus actividades el viernes 2.

Vale precisar que en los feriados oficiales, las oficinas gubernamentales federales cierran sus puertas. Por su parte, escuelas, empresas, bancos, supermercados, restaurantes y más, deciden si dejan de atender en los días festivos.

¿Qué fechas cerrará sus puertas Costco en 2026?

En total, serán siete fechas en 2026 en las que todas las sucursales de Costco permanecerán cerradas al público. Ellas son:

Enero: jueves 1 (Año Nuevo)

Se trata de una celebración marcada por reuniones familiares, fiestas y fuegos artificiales para dar la bienvenida al nuevo año.

Abril: domingo 5 (Domingo de Pascua) – no es un feriado federal oficial

La Pascua o Domingo de Resurrección​ (Easter) es la fiesta central del cristianismo, en la que se conmemora la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado.

Mayo: lunes 25 (Día de los caídos – Memorial Day)

En esta fecha se honra a los militares fallecidos con ceremonias, desfiles y visitas a cementerios.

Julio: viernes 3 (Día de la Independencia) – este feriado se conmemora el 4 de julio, pero este 2026 cae sábado

Este día se conmemora con festividades patrióticas, desfiles, picnics y fuegos artificiales la independencia de los Estados Unidos.

Septiembre: lunes 7 (Día del Trabajo – Labor Day)

En esta fecha se reconoce la contribución y logros de los trabajadores estadounidenses.

Noviembre: jueves 26 (Día de Acción de Gracias – Thanksgiving Day)

Tiene su origen en 1621, cuando los colonos ingleses de Plymouth (parte del actual estado de Massachusetts) y los nativos americanos de la zona, celebraron su primera cosecha exitosa después de un duro invierno (1920-1621).

Diciembre: viernes 25 (Navidad)

Se conmemora el nacimiento de Jesús. Es una fiesta anual, religiosa y cultural entre miles de millones de personas de todo el mundo.

El cierre de los locales de Costco durante determinadas fechas forma parte de su calendario tradicional de siete feriados anuales desde hace varios años.

