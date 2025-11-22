A estas alturas del año, siempre sucede que uno debe revisar qué promociones realmente valen la pena. Costco suele ser una opción realmente importante para ello. Ya sabes cómo es, uno intenta planear con cabeza fría, pero de pronto aparecen ofertas que hacen que adelantar compras navideñas tenga muchísimo sentido. Con el Black Friday encima, las rebajas se han puesto serias y hay varias que, honestamente, conviene aprovechar antes de que desaparezcan.

Y es que este año, Costco volvió a hacer lo que mejor sabe: combinar precio, calidad y variedad sin salirse del presupuesto. Desde productos de cocina dignos de un chef, hasta alimentos de temporada, tecnología avanzada y ropa básica que nunca falla. Por algo la cadena tiene más de 620 tiendas en Estados Unidos, y cada temporada demuestra que entiende muy bien lo que buscamos quienes desean comprar de forma inteligente.

El Black Friday llega con descuentos por todas partes, pero no todo lo que brilla es oro. Debes revisar bien (Foto: AFP)

OFERTAS DESTACADAS DE COSTCO EN BLACK FRIDAY

A partir de aquí te dejo lo mejor de lo mejor, separando cada categoría para que puedas revisar rápido según lo que necesites.

1. Cocina y alimentos imperdibles

Aquí entran productos que, si sueles cocinar en casa (o al menos intentarlo), realmente hacen diferencia.

Producto Descripción Precio final Descuento Fechas Cangshan 23-Piece Knife Set (Costco Next) Set profesional ideal para equipar o renovar la cocina US$299.99 −US$200 Online, Black Frida Manatee Coffee – Caribbean Delight (2 lb) Mezcla suave, popular en Florida y con causa ecológica US$12.99 −US$3.80 17–30 nov Kirkland Signature Cranberry Walnut Round Pan de arándanos y nueces, uno de los favoritos de panadería Descuento de US$2 −US$2 28 nov–1 dic Kirkland Signature Rotisserie Chicken Noodle Soup Sopa casera lista para llevar Descuento de US$3 −US$3 28 nov–1 dic Rao’s Homemade Marinara (Pack) Salsa premium para pastas o cenas rápidas −US$3 Aproximadamente −25% 17 nov–21 dic

2. Electrodomésticos útiles para el día a día

Si hay un momento ideal para actualizar pequeños aparatos de cocina, es este.

Producto Descripción Precio final Descuento Fechas Ninja Professional Blender con Auto-IQ Programas automáticos para batidos y mezclas US$59.99 −US$20 Black Friday

3. Electrónica premium con rebajas fuertes

Para quienes llevan tiempo esperando el momento justo para mejorar su entretenimiento en casa.

Producto Descripción Precio final Descuento Fechas Sonos Arc Ultra Soundbar Bundle Paquete de sonido de alta gama con garantía extendida Rebaja de US$220 −US$220 Fin de semana de Black Friday

4. Moda básica y confiable para el día a día

Costco rara vez falla con su línea Kirkland Signature, y estos jeans son prueba de eso.

Producto Descripción Precio final Descuento Fechas Kirkland Signature Men’s Cotton Jeans Resistentes, cómodos y duraderos Descuento de US$4 −US$4 Black Friday

5. Regalos prácticos y experiencias

No todo tiene que ser físico: a veces regalar una experiencia es lo más útil de la temporada.

Producto Descripción Precio final Descuento Fechas inKind Gift Credits ($100 pack) Créditos para restaurantes de alta categoría US$64.99 −US$35.01 27 nov–1 dic

