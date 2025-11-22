Costco se alista para una serie de ofertas imperdibles durante el Black Friday (Foto: Costco)
Costco se alista para una serie de ofertas imperdibles durante el Black Friday (Foto: Costco)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

A estas alturas del año, siempre sucede que uno debe revisar qué promociones realmente valen la pena. Costco suele ser una opción realmente importante para ello. Ya sabes cómo es, uno intenta planear con cabeza fría, pero de pronto aparecen ofertas que hacen que adelantar compras navideñas tenga muchísimo sentido. Con el encima, las rebajas se han puesto serias y hay varias que, honestamente, conviene aprovechar antes de que desaparezcan.

Y es que este año, Costco volvió a hacer lo que mejor sabe: combinar precio, calidad y variedad sin salirse del presupuesto. Desde productos de cocina dignos de un chef, hasta alimentos de temporada, tecnología avanzada y ropa básica que nunca falla. Por algo la cadena tiene más de 620 tiendas en Estados Unidos, y cada temporada demuestra que entiende muy bien lo que buscamos quienes desean comprar de forma inteligente.

El Black Friday llega con descuentos por todas partes, pero no todo lo que brilla es oro. Debes revisar bien (Foto: AFP)
El Black Friday llega con descuentos por todas partes, pero no todo lo que brilla es oro. Debes revisar bien (Foto: AFP)

OFERTAS DESTACADAS DE COSTCO EN BLACK FRIDAY

A partir de aquí te dejo lo mejor de lo mejor, separando cada categoría para que puedas revisar rápido según lo que necesites.

1. Cocina y alimentos imperdibles

Aquí entran productos que, si sueles cocinar en casa (o al menos intentarlo), realmente hacen diferencia.

Producto Descripción Precio final Descuento Fechas
Cangshan 23-Piece Knife Set (Costco Next) Set profesional ideal para equipar o renovar la cocinaUS$299.99−US$200Online, Black Frida
Manatee Coffee – Caribbean Delight (2 lb) Mezcla suave, popular en Florida y con causa ecológicaUS$12.99−US$3.8017–30 nov
Kirkland Signature Cranberry Walnut RoundPan de arándanos y nueces, uno de los favoritos de panaderíaDescuento de US$2 −US$228 nov–1 dic
Kirkland Signature Rotisserie Chicken Noodle SoupSopa casera lista para llevarDescuento de US$3−US$328 nov–1 dic
Rao’s Homemade Marinara (Pack)Salsa premium para pastas o cenas rápidas −US$3 Aproximadamente −25%17 nov–21 dic

2. Electrodomésticos útiles para el día a día

Si hay un momento ideal para actualizar pequeños aparatos de cocina, es este.

ProductoDescripciónPrecio finalDescuentoFechas
Ninja Professional Blender con Auto-IQProgramas automáticos para batidos y mezclas US$59.99−US$20Black Friday

3. Electrónica premium con rebajas fuertes

Para quienes llevan tiempo esperando el momento justo para mejorar su entretenimiento en casa.

Producto Descripción Precio final Descuento Fechas
Sonos Arc Ultra Soundbar Bundle Paquete de sonido de alta gama con garantía extendida Rebaja de US$220−US$220Fin de semana de Black Friday

4. Moda básica y confiable para el día a día

Costco rara vez falla con su línea Kirkland Signature, y estos jeans son prueba de eso.

ProductoDescripciónPrecio finalDescuentoFechas
Kirkland Signature Men’s Cotton JeansResistentes, cómodos y duraderosDescuento de US$4−US$4 Black Friday

5. Regalos prácticos y experiencias

No todo tiene que ser físico: a veces regalar una experiencia es lo más útil de la temporada.

ProductoDescripciónPrecio finalDescuentoFechas
inKind Gift Credits ($100 pack)Créditos para restaurantes de alta categoríaUS$64.99−US$35.0127 nov–1 dic

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC