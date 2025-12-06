A estas alturas del año, muchos ya estamos pensando en la cena de Navidad, y no sé si te pasa, pero a veces uno quiere preparar algo delicioso sin caer en gastos excesivos ni pasar horas en la cocina. Seamos sinceros también: en estos últimos tiempos, la economía no ha sido nuestra principal aliada y ahorrar dinero siempre será algo muy bueno. Y bueno, en medio de ese dilema, Costco suele convertirse en una gran auda, sobre todo porque siempre aparecen esos productos que simplifican la vida sin sacrificar sabor.

Este año hay varias opciones que podrían ayudarte a armar una cena navideña accesible, rápida y con un toque elegante. Así que, si estás buscando ideas prácticas para recibir a la familia sin complicarte demasiado, aquí te comparto algunos hallazgos que vale la pena considerar.

Costco presenta una serie de buenos productos a un precio accesible para la Navidad (Foto: Freepik)

PRODUCTOS ACCESIBLES DE COSTCO PARA UNA PERFECTA CENA DE NAVIDAD

1. Chocolate para compartir: Ritter Sport Choco Cubes

Quise empezar por lo dulce porque siempre hace falta un pequeño detalle después de la cena. Los Choco Cubes de Ritter Sport llegaron por primera vez a Costco, y en una presentación grande que funciona perfecto para poner en la mesa al final de la noche. La mezcla de bombones rellenos es variada y lista para servir, y aunque solo están disponibles en tiendas del Medio Oeste, ya están generando bastante curiosidad entre quienes buscan algo listo para compartir.

2. El postre infalible: Tarta de manzana Kirkland Signature

Si prefieres irte por un clásico, la tarta de manzana Kirkland Signature regresó justo a tiempo. Es de esas opciones que te salvan cuando no quieres hornear nada desde cero. La corteza y el relleno generoso le dan ese toque casero que suele conquistar a todos. Muchos clientes comentan que es difícil replicarla en casa con el mismo resultado, así que es una apuesta segura.

3. Un plato principal rápido y elegante: Salsa de trufa y queso Tartufi Jimmy

Aquí es donde puedes lucirte sin esfuerzo. La salsa de pasta de Tartufi Jimmy, hecha con auténtica trufa y Parmigiano Reggiano PDO, viene en frascos grandes y está pensada para resolver cenas en minutos. Su textura cremosa y aroma intenso elevan cualquier pasta sencilla, y el paquete trae dos unidades, lo que también se agradece si estás planeando recibir invitados.

4. Snack dulce para la mesa navideña: Peanut Brittle Bites de Edward Marc

Los Peanut Brittle Bites de Edward Marc ya se volvieron un clásico de temporada. Son crujientes, dulces y con ese sabor tradicional que muchos asociamos con las fiestas. Funcionan igual de bien como snack para picar antes de la cena o como pequeño regalo improvisado. Si buscas algo que aporte ese toque festivo sin gastar de más, estos bocaditos cumplen perfecto.

5. Una entrada diferente: Albóndigas de camarón Bibigo Mandu

Para darle un giro más global al menú, las Mandu de camarón entero de Bibigo son una opción distinta y muy práctica. El camarón completo dentro de una masa fina que se dora fácilmente en sartén aporta textura y sabor sin necesidad de preparación complicada. Con un precio alrededor de US$16.59, el paquete rinde bien para una entrada o para complementar tu mesa principal.

6. Alternativa más natural: Sweet Thins de Simple Mills

Si entre tus invitados hay quienes prefieren opciones más ligeras o con ingredientes menos procesados, el paquete Variety Pack de Sweet Thins de Simple Mills puede ser una buena adición. Incluye los sabores Honey Cinnamon y Chocolate Brownie, elaborados con harinas de semillas de sandía, anacardo y girasol. Por ahora se encuentra en zonas como el Área de la Bahía y el Sudeste, pero se expandirá a más regiones.

7. Para regalar o complementar la mesa: Stonewall Kitchen Holiday Collection

Finalmente, si quieres sumar un detalle especial a tu mesa de quesos o estás buscando un buen regalo para anfitriones, la Holiday Collection de Stonewall Kitchen ofrece seis productos minis que mezclan sabores interesantes. Entre ellos vienen una mermelada de arándanos de Maine, una gelatina de pimiento rojo y mostazas con notas de champaña y cebolla caramelizada. Es un set variado, accesible y muy útil para quienes disfrutan experimentar con combinaciones de sabores.

