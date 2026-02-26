Costco confirmó que mantendrá sus métodos más polémicos pero efectivos para frenar el robo en tiendas. Mientras cadenas rivales como Walmart y Target siguen lidiando con fuertes pérdidas por hurto, el club de membresías asegura que su impacto es mínimo gracias a reglas estrictas. De acuerdo con reportes del portal The Street, el robo minorista continúa creciendo en Estados Unidos y obligó a los comercios a reforzar la seguridad. Un informe de Reuters estima que Walmart podría perder hasta 3.000 millones de dólares al año por este problema. Costco, en cambio, afirma que su “shrinkage” (pérdidas de inventario) es mucho menor.

La clave, explica la compañía, está en dos controles. Primero, exige a los clientes mostrar su tarjeta de membresía junto con una identificación con foto al ingresar a la tienda. Segundo, solicita que los compradores presenten el recibo para una verificación rápida antes de salir.

“Al controlar estrictamente las entradas y salidas y operar bajo un formato de membresía, creemos que nuestras pérdidas de inventario están muy por debajo de las de operaciones minoristas típicas”, señaló Costco en su Informe Anual 2025.

La empresa sostiene que estos métodos mantuvieron sus pérdidas de inventario muy por debajo del promedio del sector. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

En su sitio web añadió: “Es una práctica estándar en todos nuestros almacenes verificar los recibos cuando los clientes salen de nuestros edificios”.

La empresa también explicó el objetivo de este proceso: “Lo hacemos para comprobar que los artículos comprados hayan sido procesados correctamente por nuestros cajeros. Es nuestro método más eficaz para mantener la precisión del inventario y también una buena forma de asegurar que nuestros miembros hayan sido cobrados correctamente”.

Aun así, estas medidas generaron críticas. The Street calificó el sistema como “controvertido”, señalando que, tras esperar en largas filas para pagar, muchos clientes deben volver a hacer cola para el control del recibo.

Aunque muchos clientes consideran incómodos los controles, la cadena defiende su eficacia. (Foto: AFP)

Las políticas comenzaron a desplegarse en 2024 para evitar que personas sin membresía ingresen usando tarjetas prestadas.

Las quejas también se hicieron visibles en redes sociales como Reddit y X. Un empleado contó: “He visto a compañeros terminar llorando porque un miembro decidió desquitarse con la persona que estaba en el escáner”.

Costco insiste en que su modelo de membresía marca la diferencia. (Foto: Mandel NGAN / AFP)

Un cliente, por su parte, reclamó: “¿A quién se le ocurrió poner escáneres en la entrada? Provocan filas para entrar y salir mientras revisan mis compras. Así me gusta menos la empresa”.

Pese a las críticas, Costco insiste en que menos accesos y el control de recibos reducen puntos ciegos y hacen mucho más difícil robar, incluso en áreas como los patios de comida, donde también empezó a verificarse la membresía.

El hurto minorista genera millones de pérdidas

El hurto minorista, que incluye el robo desde las tiendas sin pagar, es un problema importante para grandes cadenas en Estados Unidos como Walmart y Target. Capital One Shopping señala que, a nivel general, los comercios minoristas pierden miles de millones de dólares cada año por estos delitos. En 2025, se estimó que las pérdidas por hurtos a tiendas sumaron cerca de $47 mil millones.

Las cifras muestran que los incidentes de hurto han aumentado durante los últimos años: en 2023 las tiendas reportaron un número récord de casos de robo en comparación con años anteriores.

Además, el hurto no solo afecta financieramente a estas empresas, sino que también complica la operación diaria: algunas tiendas reportan incidentes serios de robos organizados. En respuesta, autoridades realizaron redadas coordinadas en múltiples estados para detener redes de robo a gran escala.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!