A quién no le ha pasado que, en alguna ocasión – o en varias –, ha comprado un artículo a un precio que consideraba razonable, pero días después se dio con la sorpresa de que ese mismo producto costaba menos. Seguramente te invadió un poco la impotencia al saber que pudiste ahorrar unos cuantos dólares. Pero si la compra la realizaste en Cotsco, eso no tiene que ser un problema, ya que la cadena te devuelve la diferencia. En los siguientes párrafos, conoce más sobre su política de ajuste de precios con la que busca mejorar la fidelidad de sus clientes.

UNA POLÍTICA POCO CONOCIDA QUE SE HIZO VIRAL

Aunque esta política no es muy conocida, se volvió viral después de que un cliente compartió su experiencia en Reddit. Todo comenzó poco antes del Viernes Negro, día en el que realizó la compra de un electrodoméstico.

“La semana antes del Black Friday compré un LG C5 de 65′' en oferta. Luego recibí un correo de Costco diciendo que habían negociado un mejor precio y me enviaron una tarjeta de US$100. ¡Quedé sorprendido! Durante el Black Friday, el televisor volvió a bajar US$50 más, y también me dieron otra Shop Card por ese monto”, relató.

Este caso explotó en las redes sociales, ya que muchos no sabían que la cadena devuelve la diferencia de precio cuando un producto baja dentro de los 30 días posteriores a la compra.

¿ÉN QUÉ CONSISTE LA POLÍTICA DE AJUSTE DE PRECIOS DE COSTCO?

La política de ajuste de precios de Costo permite a sus clientes solicitar – aunque muchas veces no es necesario pedirlo – un reembolso por la diferencia si el precio de un artículo baja dentro de los 30 días posteriores a la compra. Para ello, deben llevar el producto al mostrador de membresía con el recibo para obtener la devolución del dinero. Esto es posible solamente si se trata de artículos elegibles y si la compra está registrada. Este proceso puede repetirse, tal como ocurrió con el cliente que dio a conocer su caso en Reedit.

A continuación, una guía para explicarte cómo funciona esta política de ajuste de precios de Costco:

Siempre revisa las rebajas: luego de comprar un artículo, verifica si su precio baja en Costco dentro de los siguientes 30 días.

luego de comprar un artículo, verifica si su precio baja en Costco dentro de los siguientes 30 días. Guarda tu boleta: para hacer el reclamo necesitarás tu recibo o tu tarjeta de membresía, ya que lo necesitarás cuando pidas un ajuste de precios.

para hacer el reclamo necesitarás tu recibo o tu tarjeta de membresía, ya que lo necesitarás cuando pidas un ajuste de precios. Ve al mostrador de membresía: puedes acudir al mostrador de devoluciones en cualquier tienda Costco.

puedes acudir al mostrador de devoluciones en cualquier tienda Costco. Solicita el ajuste: informa al personal sobre el artículo y el precio más bajo para que te reembolsen la diferencia.

Puntos importantes que recordar

Plazo: el ajuste es válido solo dentro de los 30 días de la compra.

el ajuste es válido solo dentro de los 30 días de la compra. No igualación de precios: Costco no iguala precios con otras tiendas (Walmart, Amazon, etc.) ni con precios entre Costco.com y tiendas físicas, ya que los precios en línea incluyen costos de envío.

Costco no iguala precios con otras tiendas (Walmart, Amazon, etc.) ni con precios entre Costco.com y tiendas físicas, ya que los precios en línea incluyen costos de envío. Artículos en oferta: este ajuste solo aplicará si el producto sigue en oferta. No se ajusta el precio después de que la venta ha terminado, aunque aún no hayan pasado los 30 días.

