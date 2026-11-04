Organizar la cena de Acción de Gracias puede requerir varias horas de preparación, pero algunas cadenas de supermercados ofrecen alternativas para quienes quieren ahorrar tiempo en la cocina. Una de ellas es Costco, que puso a la venta un paquete especial para ocho personas por $199.99, equivalente a aproximadamente $25 por comensal. La propuesta incluye 12 productos que llegan preparados para calentar y servir, con un peso total de 30 libras.

El paquete, llamado Complete Gourmet Thanksgiving Turkey Dinner, tiene como plato principal una pechuga de pavo de cinco libras en lugar de un ave entera. Además, incorpora diferentes acompañamientos tradicionales de esta celebración y dos postres. Entre los alimentos incluidos se encuentran:

Pechuga de pavo de cinco libras, con piel, marinada y lista para hornear.

24 onzas de salsa de pavo (gravy).

Tres libras de puré de papas, macarrones con queso, maíz dulce, cazuela de judías verdes y relleno de pan de maíz.

Dos libras de batatas confitadas.

20 onzas de salsa de arándanos.

12 panecillos para la cena.

Dos libras de tarta de manzana (apple cobbler).

Una tarta de calabaza entera de dos libras.

La cena incluye pechuga de pavo, pero no un ave entera

Un detalle importante que deben considerar los compradores es que el paquete no contiene un pavo completo. La presentación incluye únicamente una pechuga cruda de cinco libras, lo que representa aproximadamente 10 onzas por persona para un grupo de ocho invitados, antes de cocinarla. Por eso, quienes prefieran servir carne oscura, muslos o quieran guardar suficientes sobras podrían necesitar comprar otro pavo o agregar una proteína adicional.

Según Costco, la pechuga proviene de pavos criados por la comunidad Amish, bajo un sistema de crianza al aire libre y sin antibióticos ni hormonas. La empresa también señala que el producto cuenta con la certificación Certified Humane, otorgada por Humane Farm Animal Care.

Además, los pasteles y el cobbler proceden de una panadería familiar, mientras que todos los alimentos del paquete son elaborados en Estados Unidos.

El paquete contiene 12 productos, entre ellos una pechuga de pavo de cinco libras, guarniciones tradicionales y dos postres. (Foto: Costco)

Cómo comprar la cena de Acción de Gracias de Costco

Los interesados deben realizar el pedido por internet y con anticipación, a través del sitio web de Costco. La compañía indica que el paquete se envía congelado mediante FedEx 2nd Day Air, por lo que los compradores deben contar con espacio suficiente en el congelador y refrigerador para almacenarlo, descongelarlo y preparar los alimentos.

Las guarniciones están listas para calentarse y servirse. La oferta está disponible exclusivamente para miembros de Costco, por lo que quienes no tengan una membresía deberán adquirirla antes de realizar la compra.

Cómo se compara con las ofertas de otros supermercados

Costco no es la única cadena que busca atraer a los consumidores con paquetes especiales para el Día de Acción de Gracias de 2026. Aldi ofrece una comida festiva para 10 personas por menos de $39, aunque sus porciones son más pequeñas y requiere una mayor preparación. Por su parte, Target promociona un paquete de $30 para seis personas, que incluye un pavo de 10 libras, papas, salsa de arándanos, judías verdes, relleno, salsa de pavo y pan. Esto representa unos $5 por persona, pero contempla menos acompañamientos y no incluye postre.

Otra alternativa es Sam’s Club, que vende una cena para un máximo de 16 personas por $160. Su propuesta incluye una variedad de platos para la celebración y una tabla de charcutería para servir antes de la comida principal.