¡Adiós a las largas filas! Costco está probando en Estados Unidos un nuevo sistema de estaciones de pago automatizadas que promete finalizar la compra en menos de 10 segundos. La cadena combina tecnología e innovación para agilizar el flujo en sus sucursales, responder a las quejas por las esperas y adaptarse a los clientes que prefieren opciones de autopago más simples y veloces. Además, esta prueba forma parte de una estrategia más amplia de la compañía para modernizar la experiencia en tienda y mantenerse competitiva frente a otros grandes minoristas que ya incorporan soluciones de cobro rápido. ¿Cómo funciona? En esta nota te lo contamos.

La promesa es clara: transformar la fila tradicional en un simple trámite de validación y cobro, acortando drásticamente el tiempo que cada cliente pasa frente a la caja (Foto: Justin Sullivan / Getty Images / AFP)

¿CÓMO FUNCIONA LA NUEVA TECNOLOGÍA DE COSTCO?

El nuevo sistema – que se encuentra en fase de prueba – funciona con un preescaneo de tus productos antes de llegar a la caja y unas estaciones automatizadas donde solo validas tu membresía y pagas, lo que reduce el cierre de la compra a menos de 10 segundos.

Es un modelo híbrido porque combina tecnología (app, terminales automatizadas, billeteras móviles) con apoyo de empleados en el pasillo o en la fila, lo que evita muchos de los problemas típicos del autopago tradicional.

“En las tiendas estamos logrando mejoras significativas en la velocidad de pago y la productividad de los empleados, gracias a las mejoras en la billetera móvil, el pago anticipado en farmacias y la implementación de la tecnología de preescaneo de los empleados”, señaló el director ejecutivo y presidente de Costco, Ron Vachris.

¿Qué hace Costco?

Mientras estás en la fila o recorres la tienda, un empleado escanea los artículos de tu carrito con un lector portátil, o tú mismo puedes ir registrando desde la app de Costco en los modelos que usan escaneo con el teléfono.

Ese preescaneo deja tu compra “lista” en el sistema, asociada a tu número de socio, de modo que el trabajo pesado se hace antes de llegar al punto de pago.

¿Qué haces en la estación automatizada?

Cuando llegas al quiosco, solo debes acercarte a la estación de pago automatizada y escanear tu tarjeta de membresía de Costco o un código en la app.

De inmediato, todos los artículos que ya habían sido preescaneados aparecen en la pantalla, revisas que todo esté correcto y eliges el método de pago (tarjeta física, billetera móvil, etc.), publica Telemundo.

El sistema procesa el cobro y genera el comprobante. Todo este tramo final – del escaneo de la membresía al pago aprobado – está diseñado para tomar entre 8 y 10 segundos en promedio.

¿Por qué es tan rápido?

Porque la cola deja de ser una fila para “pasar productos” y se convierte en una fila solo para pagar, ya que el registro de la compra quedó hecho de antemano.

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