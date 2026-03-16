La cadena mayorista Costco emitió una alerta para sus clientes después de retirar del mercado uno de sus kits de comida preparada más populares. Se trata de un plato de pastel de carne con puré de papas Yukon y glaseado, que fue vendido recientemente en varias tiendas de la compañía en Estados Unidos. De acuerdo con un aviso publicado en el sitio web de la empresa, el producto fue retirado de forma preventiva porque uno de los ingredientes utilizados en la preparación podría estar contaminado con salmonela. Por esta razón, la compañía decidió sacar los kits de las tiendas mientras se investiga el posible riesgo para los consumidores.

El kit de comida fue vendido en 26 estados de EE. UU., además de Washington D. C. y Puerto Rico, durante los primeros días de marzo. Los productos afectados tienen fechas de consumo preferente entre el 5 y el 16 de marzo, estando disponibles en tiendas aproximadamente entre el 2 y el 13 de marzo, según el aviso del retiro.

El problema estaría relacionado con un proveedor de ingredientes. Costco explicó que tomó la decisión después de que Griffith Foods Inc., una empresa que suministra componentes para el plato, anunciara el retiro de uno de sus productos.

El producto fue retirado después de que un proveedor informara que uno de los ingredientes podría estar contaminado con salmonela. (Foto: AFP)

Aunque no se especificó exactamente qué ingrediente está involucrado, se indicó que podría estar contaminado con salmonela.

La salmonela es una bacteria que puede contaminar los alimentos y provocar enfermedades en las personas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), es una de las causas más comunes de intoxicación alimentaria en Estados Unidos y puede provocar síntomas como diarrea, náuseas, vómitos y malestar estomacal.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan que quienes hayan comprado el producto no lo consuman. En lugar de eso, deben devolverlo a cualquier tienda Costco para recibir un reembolso completo, incluso si ya no tienen el empaque original.

La empresa pidió a los clientes no consumir el producto y devolverlo a la tienda para recibir un reembolso completo. (Foto: Costco)

Los clientes que tengan dudas o necesiten más información pueden comunicarse directamente con el servicio de atención de Costco a través de su página oficial: https://customerservice.costco.com/.

La empresa también indicó que continuará informando a los consumidores si surgen nuevos detalles sobre el retiro del producto.

Lista completa de estados afectados por el retiro de Costco

El kit de pastel de carne retirado del mercado fue distribuido en varias tiendas de Costco en distintas partes de Estados Unidos, así como en Washington D. C. y Puerto Rico. Según el aviso del retiro, el producto se vendió en los siguientes lugares:

Alabama Arizona California Colorado Delaware Florida Georgia Hawái Illinois Indiana Iowa Kentucky Maryland Michigan Mississippi Missouri Nevada Nuevo México Carolina del Norte Ohio Pensilvania Carolina del Sur Tennessee Utah Virginia Wisconsin Washington, D. C. Puerto Rico

Las autoridades recomiendan a los clientes que hayan comprado este producto revisar las fechas indicadas y, en caso de tener el kit en casa, evitar consumirlo y devolverlo a la tienda para recibir un reembolso.

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