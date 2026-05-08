Si eres de los que visita Costco con frecuencia cada vez que necesita algo para el hogar, es importante que sepas que en mayo habrá un día en el que la cadena en Estados Unidos permanecerá cerrada por 24 horas. Este cierre temporal afectará a todas las tiendas del país, así que lo mejor es planificar tus compras con tiempo para no quedarte sin productos justo en esa fecha. En los siguientes párrafos, te diremos exactamente qué día será y el motivo de esta medida.

¿QUÉ DÍA DE MAYO COSTCO CERRARÁ TODAS SUS TIENDAS Y POR QUÉ?

Costco cerrará todas sus sucursales en Estados Unidos el lunes 25 de mayo, feriado por el Memorial Day (Día de los Caídos, en español). Así que, si justo ese día pensabas ir a comprar para una reunión, para recibir visitas o para surtir la despensa aprovechando tu día libre, no podrás hacerlo, ya que ninguna de sus tiendas estará atendiendo al público.

Por eso, lo más conveniente es adelantar tus compras unos días o dejarlas para el día siguiente, ya que la cadena retomará la atención al público el martes 26. Pero si necesitas hacer una compra urgente esa fecha, podrás acudir a otros supermercados como Walmart o Target, que sí permanecerán abiertos.

Cabe mencionar que, a diferencia de otros comercios, Costco es una de las tiendas que respeta más días festivos durante el año. Por lo tanto, además del Memorial Day, la empresa tiene previstas otras jornadas de cierre en los próximos meses.

La cadena mayorista cerrará todas sus sucursales en EE.UU. por 24 horas en mayo, por lo que los clientes deberán adelantar o postergar sus compras para ese día. En la imagen, vista aérea del logotipo de Costco en el exterior de una tienda Costco el 11 de julio de 2024 en Richmond, California (Foto: Justin Sullivan / Getty Images / AFP)

¿Qué es el Memorial Day?

El Memorial Day (Día de los Caídos) es un feriado nacional en Estados Unidos que se conmemora el último lunes de mayo y está dedicado a recordar a los miembros de las Fuerzas Armadas que murieron en servicio.

Nació después de la Guerra Civil como una fecha para rendir homenaje a los soldados de la Unión que perdieron la vida, pero con los años se amplió para incluir a todos los militares fallecidos en guerras posteriores.

¿QUÉ SERVICIOS CIERRAN EN EE.UU. DURANTE MEMORIAL DAY?

El cierre no se limita solo a las tiendas minoristas. En Memorial Day, varias instituciones y servicios detienen sus actividades habituales: oficinas gubernamentales, tribunales y escuelas no abren sus puertas; los bancos y las bolsas de valores permanecen sin operar; y los servicios postales y de entrega funcionan con restricciones.

Aun así, la mayoría del comercio continúa activo, lo que hace que la decisión de Costco de no abrir ese día llame todavía más la atención.

¿QUÉ OTRAS FECHAS DE 2026 NO ATENDERÁ COSTCO EN EE.UU.?

3 de julio 2026: Día de la Independencia

Día de la Independencia 7 de septiembre 2026: Labor Day, Día del Trabajo, en español

Labor Day, Día del Trabajo, en español 26 de noviembre 2026: Thanksgiving Day, Día de Acción de Gracias, en español

Thanksgiving Day, Día de Acción de Gracias, en español 25 de diciembre 2026: Navidad

Costco recomienda adelantar las compras y abastecerse antes del 25 de mayo (Foto: Freepik)

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