Costco Travel funciona como una agencia exclusiva para socios que aprovecha el “poder de compra al por mayor” para negociar paquetes, cruceros, hoteles y autos de alquiler con precios competitivos y extras que normalmente no se consiguen reservando por tu cuenta. Para muchos latinos en Estados Unidos que ya llenan el carrito con papel higiénico gigante, cajas de agua y bolsas de arroz interminables, este servicio se ha convertido en una extensión natural de esa mentalidad de “si ya estoy pagando la membresía, ¿cómo le saco más jugo?”, pero aplicada a las vacaciones familiares, las escapadas románticas o el clásico viaje “soñado” a Hawaii, el Caribe o Europa. En lugar de reinventar la rueda, Costco Travel ofrece algo muy valorado por la comunidad hispana: practicidad, sensación de ahorro real y la tranquilidad de tratar con una marca conocida, lo que para muchos migrantes que trabajan duro y planean sus vacaciones con meses de anticipación pesa tanto como encontrar la mejor oferta en dólares.

En la práctica, Costco Travel encaja muy bien con la forma en que muchas familias hispanas organizan sus planes: en grupo, comparando precios con calma y buscando paquetes que “incluyan todo” para no llevarse sorpresas a la hora de pagar. Desde el tío que siempre pregunta si el desayuno está incluido hasta la prima que revisa si el hotel tiene buenas reseñas y cercanía a la playa, la posibilidad de tener vuelo, hotel, crucero y auto de renta en un solo lugar reduce el estrés y el miedo a “meter la pata” con una reserva mal hecha. Además, el hecho de que el servicio esté ligado a una marca conocida por sus devoluciones claras y su política de satisfacción agrega una capa extra de confianza que pesa mucho en comunidades donde cada dólar invertido en vacaciones se cuida casi como una inversión.

¿CÓMO FUNCIONA COSTCO TRAVEL?

Costco Travel opera como una agencia de viajes exclusiva para miembros. La empresa negocia directamente con aerolíneas, hoteles, navieras de cruceros y compañías de renta de autos, buscando acuerdos que ofrezcan una buena relación entre precio y calidad. Gran parte de su oferta se basa en paquetes vacacionales ya curados que suelen incluir combinaciones de vuelo, hotel, renta de auto y, en algunos casos, beneficios adicionales.

¿QUÉ PUEDES RESERVAR A TRAVÉS DEL SERVICIO?

Costco Travel permite reservar distintos tipos de viajes y servicios, tanto dentro de Estados Unidos como en destinos internacionales. Entre las opciones más habituales se encuentran:

Paquetes vacacionales a destinos como Hawaii, el Caribe, México y Europa, con vuelo y hotel incluidos.

Cruceros con líneas reconocidas, como Carnival, Royal Caribbean o Norwegian, entre otras.

Hoteles para estancias individuales o como parte de un viaje armado.

Renta de autos con compañías como Avis, Alamo, Budget y Enterprise.

Seguros de viaje, como complemento a la reserva principal.

Las reservas se pueden hacer en línea o por teléfono, y uno de los puntos que más valoran los usuarios es la existencia de agentes que pueden asistir antes, durante y después del viaje, algo que aporta tranquilidad, especialmente en vacaciones largas o cuando viaja toda la familia.

LO QUE COSTCO TRAVEL NO HACE

Costco Travel no ofrece la misma flexibilidad que un agente de viajes independiente. No es posible comprar vuelos de forma completamente independiente: los boletos de avión suelen estar disponibles solo como parte de un paquete vacacional o dentro de la opción de “arma tu propio viaje”. Tampoco encontrarás una selección infinita de hoteles o destinos, ya que Costco prefiere trabajar con un portafolio reducido y seleccionado.

Expertos del sector señalan que, en muchos casos, “el viaje será el mismo se reserve donde se reserve; la diferencia está en el acompañamiento y la personalización”. Eso implica que, si un viajero necesita un itinerario muy a medida —por ejemplo, varias ciudades en distintos países o necesidades muy específicas— quizá un asesor tradicional le aporte más valor que un sistema más estructurado como el de Costco Travel.

¿PARA QUIÉN TIENE MÁS SENTIDO USAR COSTCO TRAVEL?

En términos generales, Costco Travel funciona mejor para quienes ya tienen claro lo que quieren y están enfocados en obtener el mejor valor posible. Es ideal para el viajero que dice: “quiero ir a Cancún en tal fecha, a un all inclusive, con buen precio y sin complicarme”. En esos casos, el servicio puede resultar muy competitivo frente a otras agencias o incluso frente a la reserva directa.

En cambio, si estás en una etapa más exploratoria, comparando opciones o buscando recomendaciones muy específicas entre distintas alternativas, puede que un asesor de viajes tradicional encaje mejor con tus necesidades. Aun así, muchos socios hispanos usan Costco Travel como punto de referencia de precios y beneficios antes de terminar de cerrar sus vacaciones.

REQUISITOS Y BENEFICIOS PARA LOS MIEMBROS

Un punto fundamental es que solo los socios activos de Costco pueden usar Costco Travel. Las membresías anuales van desde niveles básicos hasta opciones como la Executive, con costos que varían según el tipo de socio y el estado. Quienes cuentan con la membresía Executive obtienen un beneficio adicional muy atractivo: un reembolso anual del 2% en compras calificadas realizadas a través del servicio, lo que puede traducirse en un retorno considerable tras un viaje grande o un crucero.

A esto se suman incentivos que no siempre se mencionan, como la entrega de una Costco Shop Card en algunos programas vacacionales, que se recibe una vez finalizado el viaje y puede usarse tanto en los almacenes físicos como en Costco.com. En definitiva, Costco Travel no busca ser la solución perfecta para todo tipo de viajero, pero para millones de socios en Estados Unidos —incluyendo muchos latinos— representa una forma práctica y confiable de planear vacaciones, con precios competitivos y el respaldo de una empresa que ya conocen y en la que confían.

