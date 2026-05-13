Si eres amante del fútbol y estás emocionado con la Copa Mundial de Fútbol, hay una buena noticia para ti: Costco lanzó un paquete exclusivo para el Mundial 2026 que cuesta US$39,100 y está pensado para quienes quieren vivir el torneo como una experiencia “todo incluido”. Se trata de un viaje completo que reúne entradas a varios partidos, hospedaje, transporte y otros beneficios especiales para los aficionados. En esta nota te contamos qué trae exactamente este paquete y cómo puedes comprarlo si estás interesado en ver el máximo torneo del balompié en vivo desde Estados Unidos y México.

Cabe mencionar que la cadena mayorista, famosa por sus ofertas, se alió con la FIFA para vender experiencias de lujo pensadas exclusivamente para sus socios.

Costo tiene una gran noticia para sus socios que son amantes del fútbol (Foto: AFP)

¿QUÉ INCLUYEN LOS PAQUETES DE COSTCO?

A continuación, los paquetes que se vienen ofreciendo

EL PAQUETE MÁS CARO

El paquete más exclusivo parte de US$31,900, aunque el costo total puede acercarse a US$39,100 según las opciones extra y los cargos asociados.

¿Qué incluye?

Este plan incluye dos boletos para la final de la Copa del Mundo del 19 de julio de 2026.

Dos entradas para el partido entre Estados Unidos y Australia en Seattle.

Una tarjeta de regalo de Costco por US$4,000.

Acceso a un evento especial organizado por la compañía.

EL PAQUETE INTERMEDIO

El paquete intermedio que ofrece Costco para el Mundial de Fútbol 2026 cuesta US$21,950.

¿Qué incluye?

Dos boletos para cada partido, entre ellos el encuentro entre Estados Unidos y Australia en Seattle, un partido de octavos de final en Houston y un juego de cuartos de final en Miami.

Una tarjeta de regalo de Costco de US$2,200.

Acceso a un evento privado de la empresa.

EL PAQUETE MÁS BARATO

Pero si no reúnes los dos montos anteriores por estar fuera de tu presupuesto, no te desanimes, ya que hay una opción más económica que cuesta US$4,750.

¿Qué incluye?

Dos boletos para el último partido de fase de grupos de la selección masculina de Estados Unidos contra Turquía en Los Ángeles.

Los compradores también tienen la opción de sustituir ese partido por dos entradas para un duelo de octavos de final en Nueva York/Nueva Jersey, aunque no hay garantía de que Estados Unidos participe en ese encuentro.

Mercancía oficial de la Copa Mundial 2026.

Una tarjeta digital de Costco.

Los paquetes exclusivos que lanzó Costco para el Mundial 2026 (Foto: Costco)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!