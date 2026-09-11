Los Ángeles y gran parte del sur de California atraviesan una de esas jornadas que alteran la rutina: el sol golpea con fuerza, el aire se siente pesado y salir a hacer compras, esperar el Metro, llevar a los niños a la escuela o trabajar al aire libre puede convertirse en un riesgo para la salud. La diferencia esta vez no está únicamente en los termómetros por encima de los 100 °F en varias zonas, sino también en una humedad poco habitual para septiembre que vuelve el ambiente más sofocante. Desde Downtown LA hasta el Valle de San Fernando, East Los Angeles, South Los Angeles y comunidades del South Bay, las autoridades pidieron extremar precauciones ante un episodio que dejó récords, obligó a modificar actividades escolares y mantuvo vigente una advertencia meteorológica durante el pasado 10 de septiembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) mantuvo la alerta hasta las 8 p.m. del jueves en amplias zonas del condado angelino. El aviso contempló máximas de entre 92 y 108 °F, además de condiciones húmedas capaces de elevar la sensación térmica y el peligro de enfermedades relacionadas con la exposición prolongada.

La buena noticia para quienes viven o trabajan en esta parte de California es que el alivio comenzará el viernes 11 de septiembre. No será inmediato ni se sentirá igual en todos los vecindarios —como suele ocurrir entre la costa, el centro y los valles—, pero los meteorólogos anticipan una baja gradual y una reducción de la humedad durante el fin de semana.

Todo el condado de Los Ángeles está sufriendo una serie de altísimas temporada, provocando sofocación en sus ciudadanos (Foto: AFP) / ETIENNE LAURENT

RÉCORDS Y TEMPERATURAS EXTREMAS

El miércoles 9 de septiembre fue la jornada más intensa de este fenómeno en buena parte de la región. En el centro de Los Ángeles se registraron 105 °F (40.6 °C), una cifra que igualó la marca diaria establecida en 2024.

También hubo registros excepcionales en ciudades costeras, comunidades interiores y sectores del condado de San Diego. Long Beach, por ejemplo, alcanzó 107 °F y superó el récord previo de 103 °F para la fecha, fijado en 2015.

Estas fueron algunas de las mediciones más llamativas del miércoles:

Lugar Temperatura registrada Los Ángeles 105 °F (40.6 °C) Long Beach 107 °F (41.7 °C) Camarillo 99 °F (37.2 °C) Oxnard 98 °F (36.7 °C) Santa Bárbara 96 °F (35.6 °C) Santa María 103 °F (39.4 °C) Zonas interiores del condado de San Diego Entre 105 y 110 °F (40.6–43.3 °C)

En Escondido, el mercurio llegó a 112 °F, en lo que fue el día más caluroso desde el inicio de los registros locales en 1893.

¿POR QUÉ LA HUMEDAD ELEVA EL RIESGO?

Para muchas familias latinas acostumbradas a los veranos cálidos del Inland Empire, el Valle de San Fernando o el este del condado, esta situación puede resultar especialmente incómoda por una razón: no se trata del típico calor seco del sur de California.

Cuando el nivel de humedad aumenta, el sudor tarda más en evaporarse. Ese proceso permite al organismo liberar parte de la carga térmica acumulada. Si no ocurre de manera eficiente, una lectura de 95 °F o 100 °F puede sentirse más fuerte y elevar las posibilidades de agotamiento o golpe de calor.

Las autoridades advirtieron que esta combinación añade malestar a las máximas elevadas. La recomendación es especialmente importante para adultos mayores, bebés y niños pequeños, personas con enfermedades crónicas, trabajadores de construcción, jardinería o reparto, así como para quienes viven en viviendas sin aire acondicionado.

Algunas señales de alerta que no deben ignorarse incluyen:

Mareo, debilidad o dolor de cabeza.

Náuseas o vómitos.

Sudoración excesiva o, en casos graves, piel caliente y seca.

Confusión, desmayo o dificultad para mantenerse alerta.

Pulso acelerado y respiración rápida.

Una persona con síntomas graves, confusión o pérdida del conocimiento necesita atención de emergencia. En Estados Unidos, se debe llamar al 911.

¿QUÉ ESTÁ PROVOCANDO ESTA SITUACIÓN?

El fenómeno responde a una configuración atmosférica marcada por una cresta de alta presión asociada con aire muy cálido sobre la región. Al mismo tiempo, un flujo procedente del norte y del este favoreció el ingreso de humedad hacia el sur de California.

Esa mezcla elevó los valores tanto en el interior como en sectores cercanos al océano, donde habitualmente la brisa marina ofrece algo de alivio. Los especialistas señalaron que el miércoles fue el punto máximo del evento y que, aunque el jueves siguió siendo una jornada de cuidado, el cambio comenzará a sentirse a partir del viernes.

Las condiciones también tuvieron efectos en la costa. El oleaje y las mareas nocturnas altas provocaron preocupación por posibles impactos en playas e infraestructura de los condados de Los Ángeles, Ventura y Santa Bárbara.

Los inclementes rayos de sol han obligado a los ciudadanos de Los Ángeles a extremar sus medidas para protegerse (Foto: AFP) / JUSTIN SULLIVAN

¿CUÁNDO BAJARÁN LAS TEMPERATURAS?

De acuerdo con una información publicada por Los Angeles Times, el descenso comenzará el viernes 11 de septiembre, aunque cada zona lo percibirá de manera distinta. Quienes viven en el Valle de San Fernando, el Valle de San Gabriel, el este del condado o áreas alejadas del litoral podrían seguir sintiendo bochorno durante la tarde, mientras que sectores próximos a LAX, Santa Monica, Long Beach y otras comunidades costeras empezarían a notar un cambio más rápido.

Esta es la tendencia general prevista para el área angelina:

Día Tendencia esperada Jueves 10 de septiembre Última jornada de calor extremo; máximas aproximadas de 95 a 99 °F en algunas zonas. Viernes 11 Inicia el descenso; persistirá el ambiente cálido, sobre todo lejos del océano. Sábado 12 Nueva baja de los termómetros y menor bochorno. Domingo 13 Condiciones más moderadas, con máximas cercanas a los 80 °F en varios sectores. Lunes 14 Continúa el alivio, con valores más próximos a lo habitual para la temporada.

Para el área de Downtown LA, la reducción sería visible desde el viernes y se consolidaría durante el sábado y domingo. En sectores cercanos a la costa, incluido el entorno de Los Angeles International Airport (LAX), el cambio puede sentirse antes debido a la influencia marina.

De todos modos, conviene revisar el pronóstico específico antes de planificar actividades al aire libre. En una ciudad tan extensa, el ambiente puede ser muy diferente entre Pacoima, Van Nuys, Boyle Heights, Hollywood, Inglewood, Compton, Pasadena, Santa Monica o Long Beach.