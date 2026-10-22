No guardes el paraguas. El sur de Florida afronta un fin de semana en el que las lluvias intensas, los vientos desde el Atlántico y las llamadas king tides, o mareas reales, podrían coincidir y aumentar el riesgo de inundaciones entre el sábado 24 y el lunes 26 de octubre, así que se vienen episodios llenos de agua, en el peor de los casos. Para quienes deben manejar al trabajo, hacer las compras o reunirse con la familia, las dificultades podrían extenderse más allá de los aguaceros: accesos anegados, estacionamientos cubiertos de agua y desvíos en recorridos habituales. Los pronósticos apuntan a posibles afectaciones en sectores de Miami-Dade, Broward y Monroe, aunque la gravedad dependerá de dónde se concentren las precipitaciones y de si ocurren durante las horas de pleamar.

El calendario de Miami-Dade identifica un periodo de niveles del mar excepcionalmente elevados del 24 al 30 de octubre de 2026. Las autoridades del condado advierten que sus efectos pueden agravarse al coincidir con tormentas, ráfagas u oleaje, por lo que recomiendan prestar atención a las condiciones de cada vecindario.

¿CUÁNDO LLOVERÁ MÁS EN MIAMI Y EL SUR DE FLORIDA?

El cambio de tiempo comenzaría a notarse el viernes 23, con aguaceros dispersos. Durante el sábado y el domingo se espera un ambiente más lluvioso, favorecido por la entrada de humedad procedente del Caribe y las Bahamas. Las precipitaciones podrían extenderse hasta el lunes, según los reportes meteorológicos publicados el miércoles 21.

La costa este concentra parte de la atención. NBC6 sitúa el área de riesgo por acumulaciones excesivas desde las inmediaciones de Port St. Lucie hasta el norte de Miami y señala que podrían desarrollarse varias rondas de tormentas sobre sectores metropolitanos de Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Esto no significa que todas esas localidades recibirán cantidades similares.

El domingo aparece como una de las jornadas más complicadas por la posible coincidencia de descargas intensas y ráfagas fuertes. Si tienes una salida a la playa o un encuentro familiar al aire libre, revisa las actualizaciones antes de partir: el panorama puede cambiar respecto de lo anunciado a mitad de semana.

Algunas zonas de Miami estarían por soportar fuertes inundaciones causadas por la lluvia que caerá (Foto: Getty Images) / Joe Raedle

¿CUÁNTA LLUVIA PODRÍA CAER DURANTE EL FIN DE SEMANA?

Todavía existe incertidumbre sobre la ubicación de los mayores acumulados. NBC6 informó que los escenarios considerados por el Servicio Meteorológico Nacional van desde un episodio de menor impacto hasta cantidades capaces de provocar inundaciones repentinas.

Escenario Acumulación aproximada Posibles consecuencias Menor impacto Entre 1 y 2 pulgadas Encharcamientos localizados y problemas de drenaje. Más intenso Entre 5 y 7 pulgadas en 48 horas Inundaciones en calles, estacionamientos y sectores bajos. Puntos aislados con mayores precipitaciones Cantidades que podrían acercarse al doble del escenario anterior Mayor peligro de crecidas repentinas y acumulaciones importantes de agua.

Estos rangos corresponden a estimaciones difundidas por NBC6, no a cifras aseguradas para cada ciudad. La ubicación de los aguaceros más persistentes será determinante para identificar las comunidades con mayores afectaciones.

El horario también importa: una descarga intensa durante la pleamar puede resultar más difícil de evacuar en zonas costeras. Si las precipitaciones continúan hasta el lunes, los inconvenientes podrían prolongarse donde el terreno esté saturado o el drenaje no consiga desalojar el exceso.

¿POR QUÉ LAS MAREAS REALES PUEDEN EMPEORAR LAS INUNDACIONES?

Las king tides son mareas excepcionalmente altas que pueden anegar calles incluso en días secos. En Miami, sus efectos suelen observarse durante el otoño y alcanzar tanto áreas próximas al litoral como otros sectores de poca elevación.

El problema del fin de semana sería la coincidencia de varios factores. Los vientos del este y noreste podrían empujar agua hacia la costa, mientras que un nivel del mar elevado dificultaría la salida de la escorrentía. Así, algunas comunidades podrían recibir aportes salinos y, al mismo tiempo, acumular los procedentes de los aguaceros.

Vivir lejos de la primera línea de playa tampoco elimina el riesgo. Miami-Dade señala que buena parte de las afectaciones se concentra en terrenos bajos próximos al litoral y a otros cuerpos de agua. Las autoridades recomiendan identificar con anticipación los puntos vulnerables del vecindario y evitar estacionar allí.

FECHAS CLAVE DE LAS MAREAS ALTAS Y LAS LLUVIAS

El calendario astronómico y el pronóstico meteorológico deben leerse por separado: uno identifica un periodo previsto de niveles elevados del mar; el otro describe condiciones atmosféricas que todavía pueden cambiar.

Sábado 24 de octubre: comienza el periodo de mareas reales previsto por Miami-Dade y aumenta la posibilidad de aguaceros fuertes.

Domingo 25 de octubre: podría coincidir una mayor actividad de lluvia con vientos intensos.

Lunes 26 de octubre: las precipitaciones podrían continuar y prolongar los problemas en sectores vulnerables.

Martes 27 de octubre: NBC6 identifica esta fecha como el pico astronómico anual en la costa este de Florida.

Miércoles 28 y viernes 30 de octubre: el mismo reporte sitúa los niveles más altos en distintos sectores de los Cayos de Florida.

El máximo astronómico no necesariamente marcará la peor inundación. Las descargas, la dirección del viento y el oleaje pueden adelantar o intensificar los efectos en una localidad concreta.

VIENTOS FUERTES, OLEAJE Y CORRIENTES DE RESACA

El pronóstico difundido por NBC6 contempla vientos sostenidos de entre 25 y 30 millas por hora el domingo, con ráfagas que podrían superar las 40. CBS Miami también anticipa rachas dentro de ese rango superior, o mayores, entre dicha jornada y el lunes. Son estimaciones sujetas a actualización, no velocidades garantizadas para toda la región.

Las playas del Atlántico presentan otro motivo de precaución. En su reporte del miércoles 21, NBC6 informó de un aviso por oleaje elevado en Palm Beach, con olas rompientes de entre 5 y 7 pies, además de un riesgo alto de corrientes de resaca en el litoral hasta el viernes. Esos plazos no deben interpretarse como una descripción definitiva de las condiciones del fin de semana.

Si tienes previsto ir a Miami Beach, acercarte a la costa de Broward o pasar el día junto al mar en Palm Beach, revisa las alertas actualizadas antes de entrar al agua.

¿QUÉ HACER ANTES DE LAS LLUVIAS Y DURANTE UNA INUNDACIÓN?

Para quienes dependen del carro para trabajar, llevar a los niños a sus actividades o atender a familiares, anticipar dónde estacionar y por qué vías circular puede evitar una situación peligrosa. Miami-Dade recomienda mover los vehículos a terrenos más altos antes de las mareas reales y buscar otra ruta cuando el camino esté anegado.

Antes de salir de casa:

Consulta las actualizaciones meteorológicas y los avisos de tu municipio.

Evita dejar el vehículo en calles o estacionamientos bajos que suelen anegarse.

Revisa una ruta alternativa si tu recorrido habitual atraviesa sectores vulnerables.

Si vas a navegar, comprueba la marea: el nivel elevado del agua reduce el espacio disponible bajo los puentes.

Si encuentras agua acumulada:

No conduzcas por una calle inundada, aunque otros vehículos estén cruzando.

Evita caminar por zonas anegadas: pueden contener contaminantes, objetos cortantes y peligros que no se ven.

No permitas que los niños jueguen en áreas afectadas.

Si tienes contacto con una inundación, lava la piel con agua limpia y jabón.

Miami y varias zonas del sur de Florida van a soportar fuertes lluvias que causarán inundaciones, por lo que se pide tomar precauciones (Foto: Getty Images)

¿QUÉ AVISOS CONVIENE SEGUIR DURANTE EL FIN DE SEMANA?

CBS News Miami anunció que activaría su NEXT Weather Alert de domingo a martes por la posibilidad de precipitaciones intensas, inundaciones localizadas, vientos fuertes y mareas elevadas. Se trata del sistema de seguimiento de esa televisora, no de un aviso oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

Antes de manejar, ir a la playa o viajar hacia los Cayos, comprueba el pronóstico de tu localidad y las indicaciones de las autoridades. El riesgo puede cambiar entre vecindarios: la intensidad del aguacero, la elevación del terreno y la hora de pleamar determinarán dónde se acumula más agua.