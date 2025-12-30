El gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, es acusado por una legisladora republicana de haber ignorado reiteradas advertencias sobre posibles fraudes en guarderías que reciben fondos públicos. Según la denuncia, el problema habría sido señalado en varias oportunidades sin que el gobierno estatal tomara medidas concretas. La representante estatal Kristin Robbins, republicana por Maple Grove, afirmó que informó a la administración de Walz tras encabezar una audiencia sobre fraude en guarderías en febrero de 2024.

Robbins, quien preside el Comité de Fraude de Minnesota y además es candidata republicana a gobernadora, aseguró que sus advertencias no fueron atendidas.

“Le entregué al Departamento de Servicios Humanos una lista de guarderías que habían recibido más de un millón de dólares del estado el año anterior y que acumulaban numerosas infracciones, y esta guardería era una de las que figuraban en la lista”, declaró Robbins en una entrevista con el New York Post brindada en las afueras de la guardería “Quality Learing Center”.

Según la legisladora, el gobierno estatal fue informado tras una audiencia en 2024, pero no tomó medidas concretas durante meses. (Foto: @kristinrobbinsmn / Instagram)

La legisladora insistió en que las autoridades no pueden alegar desconocimiento sobre el caso: “No pueden decir que no sabían. Hicimos una audiencia, les dimos una lista y no pasó nada”.

“Me resulta impactante que esto siga ocurriendo cuando señalamos el problema una y otra vez”, agregó.

De acuerdo con la denuncia, esa guardería, cuyo cartel tiene errores de ortografía, habría recibido cerca de cuatro millones de dólares en fondos estatales, a pesar de que, según los reportes, no tenía niños inscritos.

La situación cobró mayor notoriedad la semana pasada, cuando el periodista independiente Nick Shirley difundió un video tras visitar ese y otros centros financiados con dinero público.

El caso se hizo viral luego de que se difundieran videos que mostraban centros financiados por el Estado aparentemente vacíos. Uno de ellos tiene su cartel de bienvenida con un notorio error de ortografía. (Foto: Nick Shirley / X)

Según se pudo ver en las imágenes, ninguno de los establecimientos estaba funcionando y no se encontró a ningún niño, a pesar de que los locales reciben financiamientos millonarios de parte del estado.

“En Minnesota, lamentablemente, hemos sido el epicentro del fraude”, afirmó Robbins. “Este es un patrón que se repite en múltiples programas y, pese a muchas señales de alerta, seguimos viendo lo mismo”.

La republicana acusó a Walz, su posible rival en las elecciones a gobernador de 2026, de haber ignorado el problema hasta “las últimas semanas”.

Robbins pidió la renuncia de Walz y exigió un cambio profundo en la gestión para frenar el fraude. (Foto: AFP)

Según Robbins, recién ahora el gobierno comenzó a reaccionar. “Han empezado a decir que están frenando pagos a distintos programas y pausando la incorporación de nuevos proveedores, lo cual es bienvenido, pero hasta que estalló este escándalo no habían hecho nada”, señaló.

La legisladora fue más allá y pidió la renuncia del gobernador: “Ha hecho la vista gorda durante tanto tiempo que no puede negar que hubo muchos denunciantes y muchos informes periodísticos”.

“Lo que necesitamos es un nuevo gobernador que limpie todo y establezca una cultura de cero fraude y cero excusas”, concluyó.

Fraude multimillonario en Minnesota: esto es lo que se sabe

El estado de Minnesota enfrenta una crisis por esquemas de fraude multimillonario, destacando el caso de Feeding Our Future, considerado el mayor fraude pandémico en la historia de EE. UU. con más de 250 millones de dólares de por medio según CBS News.

El esquema consistió en registros falsos de comidas para niños vulnerables durante el covid, lo que provocó decenas de condenas. El fiscal federal interino Joseph H. Thompson advirtió que estos casos no son aislados: “Desde Feeding Our Future hasta los servicios de vivienda y ahora los servicios para el autismo, estos fraudes masivos forman una red que ha robado miles de millones de dólares a los contribuyentes”.

La administración de Donald Trump puso el foco en la región, calificándola como un “centro de actividad fraudulenta”.

El director del FBI, Kash Patel, afirmó que lo descubierto es solo la “punta de un iceberg mucho más grande” y anunció el envío de más recursos para desmantelar estas redes de lavado de dinero.

Patel destacó la gravedad de la situación declarando: “La investigación expuso vendedores falsos, compañías pantalla y conspiraciones criminales que robaron ayuda alimentaria destinada a niños durante la pandemia”. Además, confirmó que se evalúan procesos de desnaturalización o deportación para algunos de los condenados.

La controversia generó tensiones políticas, ya que muchos de los acusados pertenecen a la comunidad somalí, lo que provocó acusaciones de discriminación.

El gobernador Tim Walz defendió a la comunidad y aseguró que “si alguien comete fraude, sin importar quién sea, va a ir a la cárcel”. Al mismo tiempo, la oficina de Walz señaló que se han cerrado programas de riesgo y contratado auditorías externas, mientras que el Departamento del Tesoro investiga si los fondos llegaron a grupos terroristas, aunque hasta ahora no hay evidencia de ello.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí