La tensión política y migratoria en Nueva York continúa aumentando luego de que varios sheriffs del estado amenazaran con emprender acciones legales contra la gobernadora demócrata Kathy Hochul. El conflicto gira en torno a la intención de la mandataria de prohibir los acuerdos de cooperación entre agencias locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), conocidos como acuerdos 287(g). Para los funcionarios policiales que rechazan la medida, estas alianzas permiten retirar de manera más rápida y segura a inmigrantes indocumentados acusados de cometer delitos, mientras que Hochul busca reforzar políticas de santuario en todo el estado.

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Uno de los principales críticos de la propuesta es Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau y además candidato republicano a gobernador de Nueva York. Según explicó, ya mantiene conversaciones con sheriffs de distintos condados para presentar una demanda si la prohibición avanza oficialmente.

“Kathy Hochul puede alegrarme el día, porque en el condado de Nassau seguimos haciendo cumplir la ley federal”, declaró Blakeman a Fox News. Además, aseguró que muchos sheriffs del estado “están furiosos” por la decisión de la gobernadora.

Sheriffs de Nueva York amenazan con demandar a Kathy Hochul por frenar acuerdos con ICE. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Qué busca cambiar Kathy Hochul en Nueva York

La controversia surge mientras Hochul impulsa nuevas medidas migratorias dentro del presupuesto fiscal 2027 de Nueva York. Entre las propuestas se encuentra la prohibición de los acuerdos 287(g), restricciones para que ICE acceda a escuelas, hospitales e iglesias, y límites a la cooperación informal entre autoridades locales y agentes federales de inmigración.

La gobernadora ya había adelantado en enero que, si la iniciativa es aprobada, el estado podría llevar a los tribunales a quienes se nieguen a cumplirla.

Los acuerdos 287(g) permiten que policías locales colaboren con ICE bajo supervisión federal. Esto incluye notificar a inmigración cuando una persona indocumentada arrestada permanece bajo custodia, facilitando que agentes federales la recojan directamente en la cárcel local antes de que sea liberada.

Actualmente existen 14 acuerdos activos de este tipo en nueve condados de Nueva York.

La propuesta de Kathy Hochul sobre ICE ha generado tensión entre la gobernadora y varios sheriffs del estado. | Crédito: MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Sheriffs de Nueva York defienden cooperación con ICE

Uno de los sheriffs más críticos de la propuesta es Todd Hood, sheriff del condado de Madison y compañero de fórmula de Blakeman. Su condado firmó un acuerdo 287(g) con ICE en julio del año pasado.

Hood aseguró que recibe mensajes constantes de sheriffs de todo el estado molestos con la iniciativa de Hochul.

“Tengo sheriffs de todas partes contactándome y están muy molestos con esto”, afirmó. “Casi todos están en desacuerdo”.

El funcionario también defendió el programa asegurando que permite realizar arrestos de manera más segura y eficiente sin necesidad de operativos más agresivos en las comunidades.

“Estas personas son criminales. Son arrestadas y llegan a nuestra cárcel. Poco después ICE puede asumir la custodia. Es muy seguro y muy efectivo”, sostuvo Hood.

Hasta el momento, la oficina de Kathy Hochul no ha emitido comentarios públicos sobre las amenazas de demanda anunciadas por los sheriffs.

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