El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció cambios importantes en el Crédito Tributario por Hijos (CTC) que entrarán en vigor a partir del año fiscal 2025. Aunque el monto del beneficio aumentará de $2,000 a $2,200 por cada hijo, muchas familias podrían quedarse sin este apoyo esencial por el tipo de número de identificación con el que declaran impuestos.

Este cambio, impulsado por la ley “One Big Beautiful Bill” —promovida durante la administración de Donald Trump—, podría afectar a más de un millón de niños estadounidenses cuyos padres presentan sus impuestos con un Número de Identificación del Contribuyente Individual (ITIN), según reportes de Telemundo Chicago y expertos en temas fiscales.

¿Qué es lo que cambia con el Crédito Tributario por Hijos?

A partir del nuevo año fiscal, **solo podrán calificar para el CTC las familias en las que tanto el menor como al menos uno de los padres tengan un número de Seguro Social válido (SSN).

Esto significa que los contribuyentes que usan un ITIN para declarar ya no serán elegibles, incluso si el hijo tiene un SSN. El ITIN es un número emitido por el IRS para personas que deben pagar impuestos, pero que no califican para obtener un SSN, sin importar su estatus migratorio.

Familias de estatus mixto: el grupo más afectado

Muchas familias inmigrantes en EE.UU. tienen lo que se conoce como estatus mixto: uno de los padres cuenta con un SSN y el otro solo tiene un ITIN. Hasta ahora, estas parejas casadas podían presentar una declaración conjunta y recibir el CTC si el niño tenía un número de Seguro Social. Con la nueva regla, esto ya no será posible.

Jesús Flores, asesor fiscal, explicó que “aunque el aumento del crédito beneficia a muchas familias, miles de padres inmigrantes se verán excluidos, incluso si han cumplido con todas sus obligaciones tributarias y tienen hijos nacidos en EE.UU.”.

¿Qué es el ITIN y quién lo necesita?

El ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) es utilizado por personas que no pueden obtener un SSN pero necesitan declarar impuestos. Entre quienes lo usan están:

Extranjeros no residentes con obligación tributaria en EE.UU.

Cónyuges o dependientes de ciudadanos o residentes

Inmigrantes en proceso de ajuste de estatus

A pesar de pagar impuestos con ITIN, estas personas no podrán acceder al CTC en 2025, según las nuevas reglas.

¿Cómo prepararse ante este cambio?

Expertos recomiendan que las familias afectadas consulten con un asesor fiscal antes de presentar su declaración en 2025, para evaluar posibles alternativas legales o cambios en la forma de declarar.

Además, organizaciones comunitarias están ofreciendo orientación gratuita sobre cómo manejar estos cambios sin poner en riesgo el estatus migratorio ni perder beneficios fiscales adicionales.

¿Por qué es importante este crédito?

El CTC es una herramienta clave para reducir la pobreza infantil. En años anteriores, su expansión ayudó a millones de familias a cubrir gastos básicos como renta, comida y servicios. La pérdida de este beneficio podría suponer un golpe económico importante para hogares con bajos ingresos, especialmente en comunidades latinas.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció cambios importantes en el Crédito Tributario por Hijos (CTC) que entrarán en vigor a partir del año fiscal 2025. (Foto: Getty Images)