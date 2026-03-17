Si eres contribuyente en Estados Unidos y no calificas para el Crédito tributario por hijos, quizá no sepas que puedes reclamar el Crédito por otros dependientes. Si desconocías la existencia de este beneficio, aquí te explicamos qué es, quién puede solicitarlo y qué debes tener en cuenta para pedirlo en esta temporada de impuestos. Por eso, antes de presentar tu declaración, conviene revisar si alguna de las personas que viven contigo cumple los requisitos y así evitar dejar dinero sobre la mesa en tu reembolso o en el saldo final a pagar.

Vale precisar que puedes solicitar este beneficio, además del Crédito por cuidado de menores y dependientes, y el Crédito tributario por ingreso del trabajo.

Para solicitar el ODC debes reclamar al dependiente en el Formulario 1040 (Foto referencial: Freepik)

¿QUÉ ES EL CRÉDITO POR OTROS DEPENDIENTES?

El Crédito por Otros Dependientes (OCD, por sus siglas en inglés) es un crédito fiscal federal de EE.UU. que reduce el impuesto que debes pagar cuando tienes personas a tu cargo que no califican para el Crédito Tributario por Hijos (CTC/ACTC).

Se trata de un crédito no reembolsable; es decir, solo sirve para bajar o eliminar tu impuesto, pero no genera devolución si ya tu impuesto es cero.

Se creó con la ley de recortes de impuestos de 2017 (TCJA) precisamente para cubrir dependientes que se quedaban fuera del Crédito Tributario por Hijos, como hijos mayores, padres u otros familiares.

¿Quiénes califican como “otros dependientes”?

Puedes solicitar el ODC para un dependiente que:

Figura como tu dependiente en la declaración, pero no es elegible para el CTC/ACTC. Por ejemplo, porque tiene 17 años o más, o porque solo tiene ITIN.

Sea ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o extranjero residente en EE.UU., con SSN, ITIN o ATIN emitido antes de la fecha límite de la declaración (incluidas prórrogas).

Por lo tanto, se considera dependientes a:

Hijos en edad universitaria o adultos que aún dependen de ti.

Padres u otros parientes que mantienes económicamente.

Dependientes que tengan número de Seguro Social o Número de Identificación Personal del Contribuyente.

Personas que viven contigo y dependen de ti, aunque no sean familiares, siempre que cumplan las reglas de “pariente calificado” del IRS.

Además, tú como contribuyente debes cumplir las reglas generales de dependientes y no exceder ciertos niveles de ingreso para conservar el monto completo del crédito.

Si tienes a alguien que dependa exclusivamente de ti, puedes reclamar el Crédito por otros dependientes (Foto referencial: Vlada Karpovich / Pexels)

REQUISITOS PARA RECLAMAR EL CRÉDITO POR OTROS DEPENDIENTES

Para reclamar el Crédito por Otros Dependientes tienes que cumplir requisitos tanto con respecto al dependiente como a tus propios ingresos y a cómo presentas la declaración.

Requisitos que debe cumplir el dependiente

Ser una persona que puedas reclamar como dependiente en tu Formulario 1040 (aparece en la sección de dependientes).

No calificar para el Crédito tributario por hijos ni para el Crédito tributario adicional por hijos (por ejemplo, porque tiene 17 años o más, o no cumple las pruebas del CTC).

Ser ciudadano estadounidense, nacional de EE. UU. o extranjero residente en Estados Unidos.

Tener un número válido de Seguro Social (SSN) o un ITIN emitido a tiempo para la declaración.

Puede tener cualquier edad: hijos adultos, padres u otros familiares, e incluso personas que viven contigo y dependen de ti, siempre que cumplan las reglas de “dependiente” del IRS (relación, residencia, sustento, etc.).

Requisitos que debe cumplir el contribuyente

Como contribuyente debes:

Reclamar a la persona como dependiente en tu declaración de impuestos.

No usar a ese dependiente para reclamar el Crédito tributario por hijos.

Tener ingresos dentro de los límites: el crédito empieza a reducirse cuando tu ingreso bruto ajustado modificado supera los US$200,000 si declaras solo o US$400,000 si declaras en conjunto con tu cónyuge.

¿DE CUÁNTO ES EL CRÉDITO POR OTROS DEPENDIENTES?

El monto máximo del Crédito por Otros Dependientes es de 500 dólares por cada dependiente elegible.

¿CÓMO RECLAMAR ESTE CRÉDITO?

Para reclamar el Crédito por Otros Dependientes tienes que declarar correctamente a la persona como dependiente y marcar el crédito en tu Formulario 1040. Ten presente que el IRS no hace un formulario separado solo para este crédito.

Pasos para solicitar el ODC

1. Asegúrate de que el dependiente califica

Debe ser tu dependiente en la declaración (aparece en la sección de dependientes del Formulario 1040).

No puede usarse para el Crédito Tributario por Hijos ni para el Crédito Tributario Adicional por Hijos.

Debe ser ciudadano, nacional o residente extranjero de EE. UU.

2. Incluye al dependiente en tu Formulario 1040

En la primera página del Formulario 1040, anota nombre completo, número de Seguro Social/ITIN y parentesco.

​Marca la casilla de “dependiente” según corresponda (hijo calificado u otro pariente), publica TurboTax.

3. ​Reclama el crédito en la parte de créditos

El programa que uses te preguntará si cada dependiente califica para el Crédito por Otros Dependientes y calculará el monto (hasta 500 dólares por dependiente elegible).

En el formulario, el ODC se suma a otros créditos no reembolsables en la sección correspondiente, reduciendo el impuesto que debes.

4. Verifica tus ingresos

El crédito empieza a reducirse si tu ingreso bruto ajustado supera alrededor de US$200,000 (soltero) o US$400,000 (casados declarando juntos), así que revisa que sigues dentro del rango para recibir el monto completo.

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